5 astuces pour bien planifier vos vacances

On les attend depuis parfois un an avec une telle impatience qu’il est impossible de rater ce moment si spécial qui est souvent l’occasion de se retrouver en famille, de partager du temps avec ses amis et de faire une pause dans sa routine quotidienne. Pour réussir cette parenthèse, mieux vaut donc organiser les choses en avance et tenter de laisser le moins de sujets au hasard, sauf si vous avez décidé de partir à l’aventure avec un sac à dos et un billet d’avion sec. Et encore, ce type de voyage est peut-être justement celui qui demande le plus de préparation car la plupart du temps il implique de devoir changer de lieu régulièrement en devant prévoir des déplacements et des lieux de couchage différents. Voici donc quelques astuces pour bien prévoir vos prochaines vacances.

Le choix de la destination et de l’hébergement

Les vacances sont souvent synonymes de voyage dans une contrée différente de son lieu de vie. La première étape de leur préparation consiste donc à bien choisir sa destination, son mode de transport et son hébergement.

Le lieu doit évidemment être adapté à son budget, au rythme de sa famille ou aux envies de ses amis si l’on part en groupe. Une soirée de partage d’idées peut être une bonne initiative pour faire un point sur les désirs de chacun et éviter les frustrations.

Pour bien choisir son lieu de vacances, pensez en outre à vérifier la météo locale à cette période de l’année particulièrement pour les destinations lointaines où il y a la mousson, saison des pluies, sécheresse etc… Ne pas oublier non plus que d’un hémisphère à un autre les saisons sont inversées !

Regardez ensuite les moyens de locomotion et comparez les offres, aussi bien les moyens de transport pour y aller que sur place. Méfiez-vous aussi des revendeurs et préférez toujours acheter votre billet d’avion, de train ou de musée directement auprès du site officiel afin d’éviter de payer plus cher.

Concernant l’hébergement, n’hésitez pas à solliciter des recommandations après de personnes de votre entourage ayant fait le même voyage que vous. Si vous optez pour l’hôtel, comme par exemple une chambre d’hôtel St-Jérôme, ne négligez pas les chaînes qui ont souvent des offres très intéressantes comme la demi-pension inclue ou des promotions avec des réductions sur des excursions locales, locations de voitures etc…

Pensez au budget et aux préparatifs divers

Pour ne pas se retrouver à cours de ressources au milieu de votre séjour, planifiez un budget quotidien. Si vous pensez à votre voyage longtemps à l’avance, commencez à faire des économies chaque mois et avant votre départ, essayez de regarder ce qu’il y a à visiter sur place avec des entrées payantes et constituez-vous une cagnotte pour chaque type de dépenses : transport, visites, sorties, alimentation…

Concernant les démarches administratives, renseignez-vous sur les visas et autorisations diverses pour entrer dans le pays ainsi que sur les habitudes locales (horaires d’ouvertures des boutiques, musées, pharmacies…)

En réalité, l’un des secrets de vacances réussies réside dans l’anticipation afin d’éviter les mauvaises surprises qui sont souvent sans conséquence immédiate mais ajoutées les unes aux autres peuvent finir par vous gâcher ce qui, pour beaucoup d’entre nous, est le moment le plus important de l’année.