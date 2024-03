Vacances au ski : repérez les faux moniteurs de ski sur les pistes

La période des vacances au ski, avec son manteau blanc et ses pistes invitantes, est aussi le terrain de jeu de quelques imposteurs. Pour y remédier, une initiative originale a vu le jour, renforçant la confiance entre vacanciers et professionnels de la glisse.

Les pistes de ski, espace de liberté et de détente, peuvent aussi devenir le théâtre d’escroqueries bien organisées. La station de Courchevel a récemment été confrontée à cette réalité, avec la découverte de six moniteurs de ski opérant en marge de la légalité. Pour contrer ce phénomène, une solution ingénieuse a été mise en place : l’attribution d’une petite médaille aux moniteurs agréés. Cette mesure vise à rassurer les amateurs de ski sur la légitimité de leurs instructeurs.

Voici comment repérer les faux moniteurs sur les pistes

Il est essentiel de savoir identifier un moniteur de ski authentique pour éviter les désagréments et les dangers liés à des leçons dispensées par des non-professionnels. Les vrais moniteurs se distinguent non seulement par leur technique et leur pédagogie mais désormais aussi par une petite médaille, gage de leur professionnalisme et de leur appartenance à un corps enseignant reconnu. Cette initiative, prise par le maire de Courchevel, permet d’éviter les confusions et garantit une expérience de ski sûre et agréable.

Les faux moniteurs de ski, par leur présence illégitime, créent une concurrence déloyale et mettent en péril la sécurité des skieurs. Leur pratique, souvent associée à des tarifs attractifs, peut séduire les skieurs novices. Cependant, au-delà de l’aspect financier, le risque majeur réside dans l’absence de compétences pédagogiques. Elles sont nécessaires pour enseigner le ski, ce qui peut conduire à des accidents sur les pistes.

Comment se prémunir ?

Pour éviter les mauvaises surprises, plusieurs recommandations peuvent être suivies. Privilégiez les moniteurs affiliés à des écoles de ski reconnues. Il y a l’École du Ski Français (ESF), et méfiez-vous des offres trop alléchantes. La présence de la médaille est un indicateur fiable de l’agrément du moniteur. En cas de doute, n’hésitez pas à vérifier les références du moniteur. Tournez-vous vers l’école de ski ou la mairie.

L’introduction de médailles pour authentifier les moniteurs de ski à Courchevel est une mesure pragmatique face à un problème récurrent. Cette initiative met en lumière l’importance de la vigilance dans le choix d’un instructeur de ski. Il faut, pour votre sécurité et votre plaisir sur les pistes, s’assurer de l’authenticité. Cette mesure, bien que spécifique à Courchevel, pourrait inspirer d’autres stations. Elles pourraient adopter des démarches similaires pour garantir des vacances au ski sans accroc.