Comment occuper ses futures vacances entre amis ?

L’été se termine et probablement en même temps, les vacances. Or et comme toujours, ces dernières sont soumises à revanche et parfois, le programme se prépare de longues semaines à l’avance. Il faut dire qu’en cas de vacances entre amis, l’anticipation est primordiale pour permettre à chacun de s’amuser et de parfaitement se détendre lors de ses congés.

Il faut dans un premier temps trouver le lieu de séjour et surtout, bloquer une date. Pas simple lorsque ce grand rendez-vous collégial inclut plusieurs couples ou familles ! Et lorsque cette inquiétude et cette complexe organisation sont mises de côté, il est temps de programmer le séjour à part entière. Une autre paire de manches sur laquelle vous pourriez toutefois, puiser quelques idées.

Entre activités sportives et autres instants de plaisir, plusieurs idées d’activités pourraient même vous pousser à changer vos habitudes et découvrir de nouveaux lieux propices à de telles choses. Suivez le guide et prenez note, vos prochaines vacances démarrent maintenant.

Escapade en randonnée

Les sports d’endurance sont très populaires à l’heure actuelle. Bien plus accessible que le trail ou d’autres activités, la randonnée retrouve pour sa part, un certain prestige auprès des vacanciers. Ils y trouvent la quiétude et le plaisir, grâce à un effort constant mais souvent supportable, de découvrir des coins magnifiques. Elle se pratique en montagne mais également non loin des zones littorales où les groupes d’amis aiment généralement se rendre pour profiter de l’air marin.

Photo par Pexels

Légende : On trouve des sentiers accessibles à tous

Vous l’aurez compris, la randonnée fait preuve d’une polyvalence rare et semble parfaite pour les groupes d’amis, y compris avec des enfants. Chacun à son rythme, la pratique de la marche offre toujours des moments de camaraderie et des souvenirs fêtés autour d’un bon repas à l’issue de la sortie. Et oui, il faut bien reprendre des forces et profiter des spécialités locales.

Jouer au poker

S’entraîner en ligne n’a jamais été aussi simple mais surtout, le fait d’accéder aux tables de son choix ou de mentionner l’idée d’un poker apparaît presque comme naturel en 2023. C’est pour cette raison que généralement, tous les amis présents autour d’une table sont enjoués à l’idée d’un poker et encore plus lors de moments de détente, en vacances !

Pour les néophytes, pas de panique puisque la discipline historique s’ouvre à tous, notamment grâce aux actions des plateformes qui ont permis le retour au premier plan de cette activité. Les conseils et les principes de base sont facilement accessibles en ligne afin de permettre à chaque joueur de trouver du sens à une future partie calme… ou endiablée entre amis.

Se surpasser à plusieurs

L’effet de groupe a toujours eu des effets bénéfiques et permis à chacun de se dépasser. Ce ne sont pas les équipes de sport qui vous diront le contraire. Les vacances peuvent donc permettre aux groupes d’amis de découvrir de nouvelles activités mais également, d’aller chercher un certain plaisir en dépassant ses propres craintes ou ses limites. Sans participer à des activités que beaucoup considèrent comme “folles” avec du saut à l’élastique ou du saut en parachute, des activités naturelles peuvent permettre d’associer dépassement de soi et rires infernaux lors d’une journée à plusieurs.

Photo par Pexels

Légende : Sensations garanties

On pense par exemple à la via ferrata en milieu de montagne ou encore, aux sports aquatiques dans les cours d’eau comme le canyoning ou le rafting. Dans le cadre du premier sport cité, une solution de repli sécurisée est toujours prévue pour le moniteur. Cela permet à chacun de se jauger et de décider soi-même si l’on saute ou non dans l’eau ! Parfois, l’effet de groupe nous pousse à le faire pour un plaisir garanti par la suite et c’est sans regret qu’une telle activité est finalement tenue.

Pour des plaisirs plus simples, une activité paddle ou une sortie en canoë peuvent tout aussi satisfaire les groupes d’amis et les familles. Toujours dans des lieux d’exception.