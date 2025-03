Ryanair impose des amendes aux retardataires : ce que vous devez savoir avant de voler

Qui n’a jamais couru dans un aéroport, stressé à l’idée de rater son vol ? Si vous êtes client Ryanair, cette course contre la montre pourrait bientôt vous coûter cher. En effet, la compagnie low-cost irlandaise met en place un système d’amendes pour les passagers qui ne sont pas assez en avance à l’aéroport avant leur vol.

Une nouvelle règle stricte : les 40 minutes fatidiques

J’ai récemment appris que Ryanair a décidé de durcir considérablement ses conditions d’embarquement. Désormais, tous les voyageurs doivent impérativement se présenter à l’aéroport au moins 40 minutes avant l’heure prévue de leur vol. Cette mesure entrera en vigueur dès le 1er mai 2025.

Que se passe-t-il si vous ne respectez pas ce délai ?

Une amende de 100 euros pourrait vous être infligée si vous vous présentez moins de 40 minutes avant le départ

pourrait vous être infligée si vous vous présentez moins de 40 minutes avant le départ 120 euros de pénalité seront exigés si vous ratez votre vol et souhaitez être transféré sur le suivant

seront exigés si vous ratez votre vol et souhaitez être transféré sur le suivant Cette sanction s’appliquera également aux personnes arrivant jusqu’à une heure après le décollage de leur vol initial

Pourquoi Ryanair durcit-elle ses règles ?

La compagnie aérienne, par la voix de son PDG Michael O’Leary, justifie cette décision par sa volonté d’améliorer la ponctualité des vols.

À vrai dire, j’ai souvent constaté lors de mes voyages à quel point un seul passager retardataire peut affecter tout un avion. Les compagnies low-cost comme Ryanair fonctionnent selon un modèle économique où chaque minute au sol représente de l’argent perdu. La ponctualité n’est pas seulement une question de satisfaction client, mais aussi un paramètre essentiel pour réduire leurs frais opérationnels.

Nouvelle règle Conséquence Date d’application Arrivée obligatoire 40 min avant le vol Amende de 100€ possible 1er mai 2025 Rattrapage du vol manqué Pénalité de 120€ 1er mai 2025 Cartes d’embarquement 100% numériques Plus d’option papier 3 novembre 2025

D’autres changements à l’horizon

Cette nouvelle politique ne constitue pas le seul changement chez le transporteur irlandais. Dès le 3 novembre 2025, la compagnie passera également aux cartes d’embarquement entièrement dématérialisées.

Je me souviens de l’époque où j’imprimais systématiquement mes cartes d’embarquement la veille… Ce ne sera plus possible ! Tous les documents devront être générés via l’application “myRyanair”. Selon l’entreprise, cette initiative permettrait d’économiser plus de 300 tonnes de papier chaque année.

Comment s’adapter à ces nouvelles contraintes ?

Pour éviter toute mauvaise surprise lors de votre prochain voyage avec Ryanair, voici mes conseils :

Arrivez largement en avance à l’aéroport (minimum 2 heures avant pour les vols court-courriers) Téléchargez l’application officielle “myRyanair” sur votre smartphone Enregistrez-vous en ligne dès que possible Vérifiez les conditions spécifiques à votre vol sur le site de la compagnie Prévoyez une batterie externe pour votre téléphone afin d’éviter toute panne de batterie compromettante

J’ai moi-même vécu cette angoisse du retard lors d’un transfert à l’aéroport de Madrid l’an dernier. Le taxi était bloqué dans les embouteillages et je comptais les minutes avec anxiété. Heureusement, j’avais prévu suffisamment de marge, mais avec ces nouvelles règles, je serai encore plus vigilant.

Une tendance générale chez les compagnies low-cost

Cette évolution chez Ryanair s’inscrit dans une tendance plus large observée chez les transporteurs à bas coût. À travers cette série de restrictions, ces compagnies cherchent constamment à optimiser leurs opérations tout en répercutant certains coûts sur les passagers qui ne respectent pas leurs règlements de plus en plus stricts.

Je remarque que chaque année, les conditions se durcissent un peu plus : taille des bagages réduite, suppléments variés, règles d’enregistrement complexifiées… Voyager à petit prix exige désormais une préparation minutieuse et une lecture attentive des conditions générales.

En définitive, si vous prévoyez de voyager avec Ryanair dans les prochains mois, gardez bien en tête ces nouvelles règles strictes concernant le timing d’arrivée à l’aéroport. Les amendes imposées aux retardataires pourraient sérieusement alourdir la facture de votre voyage low-cost.