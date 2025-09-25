Tout savoir sur la billetterie, l’appli ‘Yallah’ et le dispositif de la RAM pour la CAN 2025 : décryptage en vidéo

À l’approche de la CAN 2025, chaque supporter souhaite connaître les modalités pour accéder aux matchs, profiter des services innovants et vivre une expérience fluide. Avec la mise en place de la billetterie en ligne, l’application mobile ‘Yallah’ et le dispositif logistique de la Royal Air Maroc (RAM), cette édition s’annonce comme l’une des plus modernes et organisées. Pourtant, face à la densité d’informations et à la complexité des démarches, nombreuses sont les questions qui se posent : comment acheter ses billets sans tracas, quelles fonctionnalités offre l’application ‘Yallah’, ou encore quelles stratégies adopte la RAM pour accompagner cette grande fête du football africain ? Dans cet article, je vous propose un décryptage complet, illustré par des vidéos explicatives et des exemples concrets, pour que vous ne manquiez rien de cet évènement exceptionnel de 2025.

Les phases clés de la billetterie pour la CAN 2025

Étape Description Date Prévente Réservée aux abonnés et membres officiels avec accès privilégié 24 septembre 2025 Ouverture grand public Vente accessible à tous via le site officiel et l’application ‘Yallah’ 25 septembre 2025 Dernière phase Récupération des billets et options de revente Décembre 2025

Les astuces pour ne pas manquer la vente

Il est crucial de suivre en direct les annonces officielles, notamment via le site officiel de la CAF ou les réseaux sociaux liés à la CAN 2025. Préparez-vous à l’avance avec un compte enregistré, vérifiez votre connexion internet et soyez prêt à agir rapidement lors de l’ouverture. Pour suivre le lancement, la plateforme Six Actualités offre des conseils indispensables, notamment pour éviter la frustration et maximiser vos chances d’obtenir vos places.

Application ‘Yallah’ : plus qu’une simple billetterie

Ce n’est pas qu’une innovation technique. L’appli ‘Yallah’ se veut être le compagnon idéal des supporters, combinant ticketing, informations sur les matchs, accès aux services VIP, et même la réservation de logements ou de transports locaux. Son but : centraliser tous les besoins autour de votre voyage et de votre participation à la CAN 2025, pour une expérience sans souci.

Facilité d'utilisation : interface intuitive, en plusieurs langues

Notifications en temps réel : mise à jour des horaires, changements ou annulations

Services complémentaires : déplacements, hébergements, et restauration

Une étape supplémentaire a été franchie avec le lancement de la version bêta, comme le démontre cette vidéo explicative : . Plus qu’un outil, elle devient compagnon de route pour tous ceux qui rêvent de suivre la CAN dans les meilleures conditions possibles.

Le dispositif logistique de la RAM pour accompagner la CAN 2025

La Royal Air Maroc joue un rôle clé dans la réussite de cet évènement. Sa stratégie consiste à desservir efficacement les zones de forte affluence, proposer des packages combinés vols + billets, et assurer un accueil fluide à l’arrivée. Le partenariat avec d’autres transports locaux assure une mobilité intégrée, évitant la congestion et facilitant la circulation des supporters entre les principales villes et stades.

Offres promotionnelles : vols à prix réduit pour les premiers acheteurs Services spécifiques : assistance à l’enregistrement, gestion des bagages, et navettes Communication proactive : informations en temps réel via l’application et le site officiel

Exemples concrets de réussite

L’expérience de supporters ayant réservé leur voyage dès l’ouverture témoigne d’une organisation rodée. Ces voyageurs ont pu profiter de packages tout compris, évitant ainsi stress et imprévus. Si vous voulez faire comme eux, consultez régulièrement les annonces officielles et les offres exclusives sur le site de la RAM. Pour en savoir plus sur leur stratégie logistique, n’hésitez pas à visionner cette vidéo : .

Questions fréquentes sur la billetterie, Yallah et la RAM pour la CAN 2025

Comment acheter mes billets en toute sécurité ? Il est conseillé de privilégier les plateformes officielles, notamment le site de la CAF ou l’appli ‘Yallah’.

Quels sont les avantages de l’application ‘Yallah’ ? Elle offre une gestion centralisée, des notifications en temps réel et des services personnalisés pour un séjour sans souci.

Comment la RAM facilite-t-elle le déplacement des supporters ? Grâce à ses offres spéciales, son assistance à l’enregistrement et ses navettes dédiées pour un voyage fluide vers les stades.

Y a-t-il des conseils pour éviter la déception lors de la vente des billets ? Oui, il faut se préparer à l’avance, se connecter rapidement et suivre attentivement les annonces officielles, comme indiqué sur ce lien.

Vivez la CAN 2025 pleinement, en profitant d’un dispositif parfaitement orchestré pour vous accompagner. Que ce soit avec la billetterie efficace, l’application ‘Yallah’ ou le dispositif de la RAM, cette édition promet d’être une expérience inoubliable à chaque étape.

