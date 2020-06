10 questions à se poser avant de commencer une réparation de plomberie

Voici 10 questions auxquelles vous devez répondre avant de commencer des travaux de plomberie. Ils regroupent également des questions de sécurité afin que vous ne mettiez pas votre vie ou celle des autres en danger à cause du travail que vous effectuez.

En général, la sécurité est une question de bon sens, mais chaque jour, les hôpitaux sont remplis de personnes qui n’ont pas suivi ces règles simples et qui se sont mises au travail sans réfléchir.

1. Êtes-vous capable de résoudre le problème vous-même ?

Pensez dans votre esprit au processus d’accomplissement de la tâche et la façon dont vous l’accomplissez du début à la fin. Essayez de réfléchir aux difficultés qui peuvent surgir et à la manière de les surmonter.

2. Ai-je besoin d’une autorisation pour ce travail ?

Certains emplois peuvent devoir être approuvés par les autorités locales compétentes. Ce point est souvent négligé, c’est pourquoi il est recommandé de consulter les documents réglementaires pertinents.

3. Disposez-vous de tous les outils et les pièces nécessaires pour résoudre le problème ?

Essayer de résoudre une tâche avec des outils inappropriés ne fait qu’entraîner des perturbations, de l’ennui et du désespoir. Les pièces nécessaires (raccords, robinetterie, outillage) doivent également être à portée de main pour travailler sans interruptions forcées. Toujours ennuyeux quand il faut s’arrêter en plein travail pour trouver un outil, un équipement ou une pièce.

4. Avez-vous fermé l’eau si nécessaire ?

L’article sur les situations d’urgence vous explique comment couper l’approvisionnement en eau, ainsi que les éventuelles difficultés et complications. Une fois que l’alimentation en eau a été coupée avec succès, vous devez évacuer l’eau restante du système.

5. Avez-vous coupé l’électricité si nécessaire ?

Si le chauffe-eau ou la chaudière s’allume sans eau, ils peuvent tomber en panne, alors arrêtez ces appareils ou systèmes. Si vous devez remplacer ou installer des appareils électriques tels qu’un chauffe-eau électrique, demandez-vous si vous êtes suffisamment compétent.

6. Avez-vous retiré tous les meubles et objets susceptibles d’interférer avec votre travail ?

Pour éviter d’endommager les meubles et autres objets, retirez-les de la zone de travail ou des locaux. Cela permettra également d’éviter les désagréments pendant les travaux. Si vous devez enlever des planches pour accéder à des tuyaux, enlevez-en suffisamment pour être à l’aise pour travailler, mais pas trop pour que le travail ne soit pas plus que nécessaire lorsque vous les remettrez à leur place.

7. Avez-vous protégé les meubles ?

Tout travail consistant à soulever des planches ou à ciseler des murs crée beaucoup de poussière, il est donc important de protéger autant de surfaces que possible.

8. Disposez-vous de suffisamment d’équipements de protection individuelle ?

Les équipements de protection individuelle (EPI) comprennent les lunettes de protection, les respirateurs et les masques, les gants et les bottes et tous les autres produits similaires.

Vous pensez peut-être qu’ils vont nuire à votre confort de travail, mais en fin de compte, ils vous font gagner beaucoup de temps et, plus important encore, ils vous protègent des blessures. De nombreuses personnes dans les hôpitaux ont négligé les équipements de protection individuelle.

9. Avez-vous besoin d’échelles et d’autres équipements similaires ?

Parfois, il faut travailler en hauteur. Si c’est votre cas, n’essayez pas d’atteindre un point au-delà de vos capacités et essayez toujours de garder trois points de contact avec les équipements auxiliaires (une échelle).

Considérez que les échafaudages peuvent être plus adaptés à un travail planifié qu’une échelle. Lorsque vous travaillez en hauteur, soyez très prudent et faites appel à un assistant qui vous apportera un soutien supplémentaire si nécessaire.

10. Avez-vous assez de temps pour faire le travail ?

Enfin et surtout, avez-vous suffisamment de temps pour accomplir un travail spécifique ? Est-ce que vous aurez assez de lumière dans l’espace de travail si vous devez travailler le soir ? Travailler dans l’obscurité et sous une lumière artificielle avec les ombres qu’elle projette est beaucoup plus difficile que de travailler à la lumière du jour. Les grandes surfaces, seront-elles ouvertes si vous avez besoin d’une pièce que vous avez oublié ou que vous ne pouviez pas acheter au préalable ?

Visitez ce site pour plus d’informations