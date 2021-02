2020 : quels sont les plus grands investisseurs en bourse du monde ?

2020 aura été sans doute la pire année de ce début de siècle. Marquée par la pandémie du coronavirus, elle sera également caractérisée par un ralentissement de la croissance économique. Toutefois, si le secteur financier a connu un recul en matière d’investissement, force est de constater que le statut de certaines fortunes n’a guère régressé. Bien au contraire, ces dernières sont sorties renforcées par la crise. À ce titre, si vous désirez investir, voici 4 investisseurs que vous devriez absolument connaitre.

Warren Buffett, l’une des plus grandes fortunes du monde

Surnommé à raison « l’oracle d’Omaha », Warren Buffet est sans nul doute le plus grand investisseur de ces 20 dernières années. Son talent dans l’art de débusquer de bonnes opportunités d’affaires lui vaut d’être à la tête d’une fortune de près de 90 milliards de dollars. Il sera à ce titre considéré comme étant l’homme le plus riche du monde par Forbes en 2008. Il reste à ce jour parmi les 5 plus grandes fortunes mondiales. Warren Buffet est le dirigeant de la Berkshire Hathaway, une société d’investissement qu’il codirige avec Charlie Munger.

Carl Icahn, un courtier très habile

Ayant bâti sa fortune en investissant dans les junk bonds, Icahn est aujourd’hui une référence mondiale en matière de trading. À la tête de l’Icahn Capital Management, Carl Icahn possède aujourd’hui une fortune dont le montant dépasse un peu plus de 20 milliards de dollars. Avez-vous envie de devenir comme lui ? Faites alors un tour sur https://www.acheterdesactions.fr/.

Raymond Dalio, un investisseur aux multiples talents

Cinéaste, écrivain, mais surtout grand investisseur, Raymond Dalio est le codirecteur du plus grand fonds spéculatif du monde : laBridgewater Associates. Il possède une fortune estimée à 18 milliards d’euros par le magazine Bloomberg en 2018. L’histoire raconte alors que ce milliardaire discret fit son premier investissement à l’âge de 12 ans. Depuis lors, sa réputation le précède.

George Soros, l’homme qui fit sauter la banque d’Angleterre

Il est sans nul doute l’un des financiers les plus connus dans le monde. En effet, Soros est un philanthrope qui fait la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie dans le monde. Toutefois, avant d’être l’homme « généreux » que nous connaissons aujourd’hui, son premier fait d’armes est d’avoir vendu à découvert une dizaine de milliards de dollars en livre sterling. L’opération causa le retrait momentané de l’Angleterre du système monétaire européen. Soros lui-même engrangera plus d’un milliard de bénéfice à la suite de l’opération. Aujourd’hui, on estime que l’homme est à la tête d’une fortune d’environ une vingtaine de milliards.