Depuis quelques années, les façons d’utiliser les glaçons se sont vues révolutionnées ou modernisées avec l’apparition des machines à glaçons. Mais comme vous devez le savoir, avant de choisir une quelconque machine, il est utile de passer ses caractéristiques au scanner en fonction de vos besoins. Autrement, vous devez vous attendre à subir les dégâts qui découlent des mauvais choix. Mais heureusement, cet article vous offre l’occasion d’éviter cette situation. Découvrez ici nos 4 astuces pour bien choisir votre machine à glaçons aussi bien pratique qu’esthétique.

Testez le mode de réfrigération et certaines options proposées par les fabricants

Sur la page https://www.machinesaglacons.fr/, vous trouverez une avalanche de modèles de machines à glaçons parmi lesquels vous pouvez effectuer votre choix pour agrémenter vos soirées cocktail. Mais avant de passer à l’action, nous vous recommandons de vous familiariser avec certains critères dont le premier est d’étudier est le mode de réfrigération et options convenables. En effet, la fonction N° 1 des machines à glaçons est de refroidir l’eau plus rapidement (10 minutes maximum). Pour cela, deux technologies sont proposées :

les modèles avec refroidissement par air qui sont moins dispendieux et faciles à mettre en place. Néanmoins, ils sont moins efficaces dans les pièces où la variation de température est considérable ;

les modèles avec mécanisme de refroidissement par eau. À l'inverse du premier système, la variation de température n'affecte pas l'efficacité de ces derniers. Seulement, ils nécessitent un canal d'arrivée et d'évacuation d'eau.

Côté options, on rencontre les modèles autonettoyants dotés de filtre pour améliorer la qualité d’eau en éliminant les micro-organismes. À ceux-ci s’ajoutent les modèles multifonctionnels combinant production de glaçons, glace pilée et l’eau fraîche.

La capacité de production et les dimensions des machines à glaçons ne sont pas à négliger

La capacité de production des machines à glaçons et leurs dimensions vont de pair. Plus la machine est grande, plus sa capacité de production est aussi grande et vice versa. Ce qui pose aussi le problème d’emplacement. C’est pourquoi il faut connaitre la fréquence et les pics d’usage pour bien dimensionner votre machine à glaçons au risque de se retrouver dans l’obligation de la louer. Heureusement, les fabricants proposent la capacité de production de ces machines en 24 h.

Les matériaux de fabrication peuvent influencer la résistance de votre machine à glaçons

Les machines à glaçons sont souvent conçues avec deux principales matières : la plastique et l’inox. Mais l’inox est le matériau le plus populaire dans la conception de ces instruments parce qu’il est gage de résistance ou longue durée de vie et d’entretien facile.

N’oubliez jamais de vérifier la consommation d’eau et d’énergie de votre machine à glaçons

Personne n’a envie d’alourdir sa facture d’énergie. Vous vous devez donc d’étudier la consommation d’eau et d’énergie afin de limiter leurs incidences en matière de coût d’utilisation et d’impact écoresponsable.