5 conseils pour obtenir de belles photos de mariage

Puisque vous ne célébrez pas tous les jours un mariage, il vaut mieux mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir de belles photos de votre mariage. Découvrez les 5 conseils pour immortaliser cette journée si spéciale.

Faites le bon choix du photographe

Le premier conseil qu’on peut donner est de bien choisir le photographe qui immortalisera l’un des plus beaux moments de votre vie. Le mieux c’est de se reposer sur un photographe professionnel qui a l’habitude de réaliser des photos de mariage. Examinez les photographies de mariage dont il est l’auteur ainsi que les books qu’il a déjà réalisés. Quel est son style ? Cela vous plait ? Choisissez un photographe sur qui vous pouvez compter, et il doit aussi savoir vous mettre à l’aise. Communiquez-lui tout ce que vous aimeriez pour qu’il vous rende un livre photo qui correspondra parfaitement à vos désirs et qui fera votre bonheur. Indiquez-lui le déroulement du mariage, les personnes importantes et les moments importants pour vous. Il aura ainsi une idée de ce que vous voulez. Choisissez un photographe qui dispose de bons matériels et qui vous rendra un travail impeccable.

Étant l’un des plus beaux jours de votre vie, il est important d’immortaliser votre mariage de la meilleure façon possible.

Soigner les lieux

Un beau cadre, des mariés souriants et un bon photographe feront forcément de belles photos de mariage. Le choix de l’endroit où vous allez célébrer votre mariage est certes très important, mais celui qui servira de cadre pour vos photos de mariés est essentiel. Il s’agira d’effectuer des repères plusieurs jours avant pour trouver l’endroit idéal et pour ne pas être pris au dépourvu le jour du mariage.

Faites participer vos invités

Vos photos de mariage doivent pouvoir exprimer les émotions ressenties lors de ce jour unique. Les sourires de vos invités, les pleurs de joie de vos parents sont ces instants magiques qui font chaud au cœur. Vos invités doivent vivre avec vous ces moments. Faites savoir aux invités que vous avez engagé un photographe qui fera les photos de votre mariage. Avant le mariage, dressez des listes d’invités pour les photos de groupe. Une personne de votre famille ou votre témoin se chargera d’appeler les personnes quand leurs tours viendront. Cela vous fera gagner du temps et tout le monde sera content.

N’oubliez pas les détails du mariage

Un mariage ce n’est pas seulement quelques personnes. C’est aussi des heures, voire des jours de préparation et de décoration. Pensez à les immortaliser. Mettez en valeur votre robe de mariée, les préparatifs, les alliances, les décorations de tables, les fleurs, les menus. Parce que tous ces détails comptent.

Prévoyez un moment pour vous

Certes vous serez occupés à vous assurer que vos invités soient bien à l’aise, mais n’oubliez pas que c’est quand même la célébration de votre union. Prévoyez dans votre planning une bonne heure pour faire vos photos de couple. Vous êtes les stars du jour, n’ayez pas peur d’être mitraillés. Soyez naturels, amoureux. Pas de besoin de faire des photos trop posées. Laissez la magie du mariage vous envahir. C’est un regard, des sourires échangés, des mains qui se tiennent, courir ensemble, des éclats de rire, etc. N’ayez cependant pas d’inquiétude, le photographe est là pour vous conseiller et vous mettre à l’aise. Laissez-vous guider.