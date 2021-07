6 incroyables applications de robots industriels

La technologie a toujours déterminé notre façon de travailler. La tendance est qu’à mesure que la technologie progresse, les emplois hautement répétitifs et moins « souhaitables » tendent à devenir obsolètes, remplacés par des machines et l’automatisation. Et le robot industriel représente le prochain niveau d’automatisation.

L’une des réalisations majeures de la robotique ces dernières années a été la création de robots capables de remplacer les travailleurs humains dans les travaux de maintenance dangereux.

Un développement encore plus révolutionnaire est l’invention de robots qui aident à effectuer un travail qualifié. De nouvelles recherches montrent que les robots peuvent aider à former les humains et même à effectuer des tâches techniques hautement qualifiées.

Voici six applications de robots industriels dont les robots changent radicalement notre façon de travailler.

1. Robots et chirurgie

Après avoir terminé avec succès les tests de faisabilité, des recherches récentes soutiennent l’utilisation de systèmes assistés par robot pour la chirurgie en trou de serrure (également connue sous le nom de chirurgie mini-invasive). Ces robots aident à réduire les effets d’une mauvaise coordination œil-main, d’une intensité de travail intense et d’un mouvement limité des instruments médicaux.

2. Robots de fabrication d’aliments

La majeure partie de la production de filets de saumon en Norvège est réalisée par des machines. Mais l’ensemble du processus pourrait-il être automatisé ? Le développement d’un nouveau robot le rend possible. C’est l’une des nombreuses applications de robot dans l’industrie alimentaire.

3. Robots d’assemblage et de fabrication

Et si tout ce qui peut être fait avec une main humaine pouvait être fait par une main robotique ? La qualité des mains anthropomorphes et des « préhenseurs souples » s’améliore constamment, et les applications potentielles dans le monde réel sont multiples, en particulier dans le cadre de l’assemblage et de la fabrication agiles.

4. Des robots pour s’entraîner

Les robots peuvent-ils aider les humains dans un travail qualifié ? De nouvelles recherches montrent comment un système de formation robotique a aidé les soudeurs débutants à se mettre à niveau, en alertant l’apprenant des mouvements de la main inexacts.

5. Robots de maintenance énergétique

Dans le secteur de l’énergie, inspecter et nettoyer les lignes électriques aériennes est une tâche dangereuse mais vitale. Un nouveau prototype de robot promet de rendre le processus plus sûr et plus efficace, en réduisant les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.

6. Robots dans l’industrie automobile

Les applications robotiques suivantes sont les plus courantes dans l’industrie automobile :

Robots collaboratifs

Ces robots collaboratifs sont conçus pour fonctionner avec d’autres robots, sur d’énormes chaînes de montage. Les robots doivent collaborer entre les robots de manutention et de soudage pour que ces chaînes de montage fonctionnent correctement.

Peinture robotique

Les peintres professionnels sont difficiles à trouver et le travail est très toxique. Cela le rend parfait pour les robots, car le travail de peinture doit être très homogène sur une grande surface de peinture, et la réduction de la quantité de matériau gaspillé peut représenter de nombreuses économies au fil du temps.

Soudage robotisé

Le soudage robotisé est depuis longtemps la principale application robotique dans le secteur automobile, car chaque voiture a besoin d’un nombre élevé de soudures avant d’être terminée. Compte tenu de la valeur élevée du produit fini, la productivité de l’automatisation est énorme.

Assemblage robotique

Dans de nombreuses usines automobiles, les robots assemblent des composants plus petits comme des pompes et des moteurs à grande vitesse. Souvent, les robots effectuent des tâches telles que l’installation de pare-brise et le montage de roues pour augmenter le débit.

Enlèvement de matériel

Une cohérence et une répétabilité élevées rendent les robots parfaits pour les processus d’enlèvement de matière. Cela peut prendre la forme de la coupe de tissus, de la coupe de moulures en plastique, de moulages sous pression, etc.

Transfert de pièces et entretien des machines

Le coulage du métal en fusion, le transfert des tampons métalliques et le chargement et le déchargement des machines CNC sont tous mieux réalisés par un robot car ils sont dangereux. Lorsqu’ils sont réalisés de manière cohérente avec peu de temps d’arrêt, ils peuvent également être une source de productivité importante.

Les robots sont utilisés dans l’industrie automobile depuis longtemps, et bien qu’ils soient aujourd’hui utilisés de différentes manières, les 6 applications mentionnées ci-dessus sont parmi les utilisations les plus courantes de la robotique dans cette industrie.