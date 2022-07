Quelles sont les qualités communes aux comédiens voix-off qui réussissent et ces traits sont-ils inhérents ou acquis ? Voici les traits et les qualités sur lesquels vous devriez vous concentrer pour réussir dans le secteur du doublage.

1- La résilience

La résilience et le dynamisme sont des qualités que l’on retrouve en abondance chez les comédiens qui passent un casting voix off . La capacité à tirer des leçons des échecs, à dépasser les situations négatives et à rester concentré malgré le rejet est cruciale pour atteindre vos objectifs. Les trajectoires de carrière fulgurantes sont extrêmement rares et il serait téméraire d’espérer que la vôtre soit l’exception. Si vous supposez que les défis et les périodes de sécheresse feront naturellement partie de votre plan de carrière, vous serez moins susceptible d’être découragé lorsque les choses se compliqueront.

2- Concentrez-vous

Fixez-vous un ensemble d’objectifs réalistes. Sans objectifs, vous manquez de concentration et chaque action non ciblée que vous entreprenez risque de vous faire perdre des occasions. Si votre objectif est d’enregistrer des messages publicitaires pour une chaîne nationale, élaborez un plan et respectez-le. Veillez à ce que vos décisions à chaque étape de votre parcours soient influencées par cet objectif. N’oubliez pas que si vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de votre objectif, vous êtes très probablement sur la bonne voie. Si vous vous retrouvez à tourner en rond, vous devez peut-être vous réajuster et vous recentrer.

3- L’adaptabilité

Cela peut sembler contradictoire avec le fait de se concentrer, mais la capacité d’adaptation vous permettra de tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Il est extrêmement important d’avoir des objectifs et de rester concentré, mais fermer votre esprit aux opportunités imprévues peut être extrêmement préjudiciable à votre carrière. Le chemin du succès n’est jamais une ligne droite. Il est souvent parsemé d’impasses et de chemins détournés. Vous pourriez même découvrir un talent caché ou un domaine inattendu du secteur.

4- L’éthique du travail

Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas consacrer plusieurs heures chaque jour à faire avancer votre carrière de voix-off, vous ne progresserez pas ou vous progresserez si lentement que les récompenses ne compenseront pas les sacrifices et vous n’atteindrez peut-être jamais votre potentiel. Maintenez une éthique de travail qui vous permette de renforcer vos compétences, de développer votre marque, de vous constituer un réseau et de gérer vos affaires commerciales.

5- Le sens du jeu

Vous devez avoir la capacité de vous couper du monde extérieur lorsque vous entrez dans la cabine. Même les lectures d’entreprise les plus arides nécessitent une certaine dose d’imagination et de jeu, pour donner vie aux mots et soutenir l’intérêt de l’auditeur. Vous devez être capable d’activer ce bouton mental et de donner votre pleine mesure lorsque cela est nécessaire.

6- L’enthousiasme

Vous étiez peut-être enthousiaste au départ, mais votre énergie et votre motivation ont diminué. C’est une mauvaise nouvelle. La réponse aux revers et aux déceptions est un regain d’énergie. Toute autre solution entraînera une spirale descendante et constitue une sorte de prophétie auto-réalisatrice.

Lors d’une session où le comédien voix-off était visiblement peu enthousiaste à l’idée d’être là et cela a mis le client (et moi-même) extrêmement en colère. Ni moi ni le client n’avons voulu retravailler avec ce comédien.

7- La confiance en soi

Croire en vous et mettre les autres à l’aise est une chose qui fera de vous un talent séduisant. Mais comment développer votre confiance en vous lorsque vous débutez ? En s’exerçant, en s’entraînant, en s’exerçant encore et en faisant semblant.

Simuler la confiance peut sembler trompeur mais la confiance est un état d’esprit, et se mettre dans cet état d’esprit peut vous aider à penser plus clairement et à mieux performer, même si vous n’êtes pas aussi expérimenté que vous le pensez.

Un jour, la véritable confiance en soi sera le résultat de l’expérience et d’un retour d’information positif, mais d’ici là, il est bon de travailler à entraîner votre cerveau à « activer » la confiance en soi dans les moments de nécessité.

Ces caractéristiques sont-elles héritées ou acquises ? Certaines d’entre elles vous viendront plus facilement que d’autres mais elles peuvent toutes être acquises avec des efforts.

Savoir où concentrer vos efforts est la première étape pour acquérir les compétences dont vous avez besoin pour réussir.