Gagner en visibilité dans les médias et les supports numériques est essentiel pour une entreprise, et une agence de communication est une excellente option pour atteindre cet objectif. Cependant, n’importe quelle agence ne fera pas l’affaire, car selon le type d’entreprise que vous êtes, il faudra choisir l’agence de communication qui vous convient le mieux. Mais avant de savoir laquelle est la meilleure : connaissez-vous les avantages de faire appel à une agence de communication ?

Voyons maintenant les 11 conseils parmi lesquels vous pouvez choisir :

1- Prenez votre temps

Choisir la meilleure agence de communication possible est trop important pour le faire dans la précipitation. Vous devez examiner les avantages de chacun d’eux. Un bon choix déterminera non seulement l’efficacité de votre investissement, mais sera également fondamental pour les résultats de la présence et de la diffusion de votre marque dans les médias, conformément à l’image que vous souhaitez.

2- Pensez en termes de relation à moyen/long terme

Idéalement, votre relation avec votre agence de marketing digital doit être la plus longue possible. Plus vous restez longtemps avec votre agence, plus la communication sera fluide, elle aura « intégré » les caractéristiques de votre marque, la base de travail sera déjà claire pour tout le monde et les performances seront bien meilleures que si vous devez recommencer régulièrement. Avec le temps, elle sera la meilleure agence de communication pour vous, car elle saura tout de vous.

3- Définir le profil de l’agence qui vous intéresse

C’est le moment de vous poser beaucoup de questions et de décider de votre stratégie de communication. Quelle diffusion voulez-vous donner à vos messages… locale, régionale, nationale ? Où voulez-vous que votre agence soit située ? Quelle taille pensez-vous avoir besoin ? Préférez-vous qu’elle soit spécialisée dans un secteur ou généraliste ? Préférez-vous une agence locale ou multinationale ?

4- La taille n’est pas essentielle

En ce qui concerne la taille, il n’y a pas de règle idéale, la réponse serait : celle qui vous convient le mieux et qui répond à vos besoins. N’oubliez pas qu’une grande agence n’est pas nécessairement la meilleure option. Vous courez le risque d’être perdu et masqué parmi les grands comptes de l’agence, alors qu’une agence dotée d’une petite équipe peut être plus accessible, plus impliquée dans vos projets et plus dévouée à vous et à vos besoins. La taille d’une agence n’est pas la chose la plus importante. Recherchez la qualité du travail, le professionnalisme et l’engagement de ses membres.

5- Limiter votre liste de présélection à un maximum de 4 agences

Après avoir défini le profil de l’agence, vous serez en mesure de faire une première sélection parmi celles qui correspondent le mieux à ce que vous recherchez. Ne vous éparpillez pas et choisissez un maximum de quatre candidats parmi elles.

6- Demander une présentation personnalisée

C’est le moment d’apprendre à connaître vos agences de communication potentielles. Lors de ces réunions, vous pourrez évaluer des données telles que le nombre d’employés, les bureaux, les comptes gagnés et perdus ces dernières années, leur organisation, leur équipe de direction et les personnes qui travailleraient pour votre compte. Vous pourrez y vérifier s’ils ont compris les clés de votre entreprise et de votre marque, les tendances de votre marché et s’ils sont la meilleure agence de communication pour votre entreprise. N’oubliez pas non plus que les relations humaines sont très importantes dans la relation avec votre agence. Le sentiment d’être à l’aise et la « chimie » entre les personnes des deux entreprises sont fondamentaux.

7- Vérifiez qui sera en charge de vos comptes

Vous devez vous assurer que les personnes qui ont soumis des idées pour la gestion de votre compte sont les mêmes que celles qui travailleront avec vous au quotidien. Ne tenez pas seulement compte de la note globale ou de la réputation d’une agence, mais aussi de l’expérience de la personne qui s’occupera directement de votre compte. Parfois, les présentations peuvent être faites par des professionnels de haut niveau, mais le travail peut ensuite être confié à des personnes moins expérimentées, voire à des stagiaires.

8- S’informer sur leurs performances avec d’autres clients

Renseignez-vous sur les autres clients de ces agences : leur taille, leur présence dans les médias, leur image, et aussi depuis combien de temps ils travaillent ensemble. La fidélité des clients est un bon indicateur de l’efficacité d’une agence : les clients de longue date parlent de bons résultats et de la satisfaction de la relation, tandis qu’un taux de rotation élevé dénoterait un problème de résultats ou de confiance.