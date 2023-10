8 spiritueux effrayants à servir pour halloween

Recherchez-vous une bouteille amusante à offrir ou à savourer pour Halloween ? Cette liste exclusive se penche sur l’aspect effrayant des spiritueux, avec une forte préférence pour les images macabres, notamment une abondance de crânes et des notes de dégustation automnales, telles que le sirop d’érable et les épices à pâtisserie.

Certaines bouteilles sont des éditions inédites, tandis que d’autres sont des favoris bien connus présentés dans des étiquettes saisonnières (car nous apprécions un bon déguisement d’Halloween).

Célébrez la survie face à la vague de farceurs ou organisez-vous un cocktail d’Halloween.

1/ Crystal Head Vodka Bone Bottle (Canada)

Depuis son lancement en 2008, la vodka Crystal Head, créée par l’acteur Dan Akroyd et l’artiste John Alexander, a introduit plusieurs bouteilles en forme de crâne : transparentes, noires, des éditions chatoyantes, etc. Mais cette année, spécialement pour Halloween, découvrez une nouvelle version avec un revêtement en céramique blanc craie censé imiter l’aspect de l’os, parfait pour une décoration de table d’Halloween. (Gardez-la hors de portée des enfants.)

À l’intérieur de la bouteille, on trouve une vodka nette et neutre, distillée à partir de maïs canadien et filtrée à travers des diamants Herkimer. Utilisez-la dans des cocktails, effrayants ou non. Si cela vous interpelle, procurez-vous-en une rapidement : il n’y a qu’un tirage limité de 4 500 caisses dans le monde.

Prix : 60 euros chez Total Wine & More

2/ Dead Man’s Fingers Spiced Rum, édition Halloween 2023 (Cornouailles, Angleterre)

Distillé au Rum & Crab Shack à St. Ives, en Cornouailles, cette bouteille n’est pas la plus facile à trouver aux États-Unis. Mais elle demeure sinistrement attrayante, avec son motif noir et rouge sang, ainsi qu’un crâne grimaçant. Des gouttelettes rouges sur le col de la bouteille forment les lettres « RIP », pour faire bonne mesure.

Le liquide dans la bouteille est le même rhum épicé qui a remporté des médailles d’or aux compétitions mondiales des spiritueux de San Francisco en 2022 et 2023 : pensez aux saveurs de gâteau aux fruits, de xérès PX, de caramel et d’épices à pâtisserie. Si l’étiquette ne vous effraie pas assez, sachez que le producteur a précédemment réalisé un rhum épicé sur mesure en collaboration avec KFC, mettant en vedette les emblématiques « 11 herbes et épices » de la marque de poulet frit. Rien que d’y penser nous donne des frissons.

Prix : 28 euros chez The Drop Store

3/ Shot Tower Skeleton Spirit Gin (Baltimore, MD)

Baltimore Spirits propose certaines offres inhabituelles (lisez à propos de leur brandy de pomme fumé inspiré du mezcal ici). Celle-ci, élaborée avec de l’eucalyptus, de l’aloe vera et de la feuille d’avocat, est « plus adaptée aux temps frais que les gins typiques », explique le cofondateur Max Lents.

Alors que les autres gins de la gamme présentent des personnes bien habillées dansant autour de la base de la bouteille, celui-ci met en scène des squelettes en train de faire la fête. Bonus : le liquide verse une teinte bleue pâle « fantomatique ».

Prix : 38 euros chez Total Wine & More

4/ Graverobber Unholy Rye (Tamworth, NH)

Nous sommes ravis de voir réapparaître cette sortie saisonnière amusante : un whisky de seigle en édition limitée infusé avec du sirop d’érable extrait d’arbres qui poussent à côté de tombes non marquées. Les arbres en question poussent sur la propriété de Tamworth Distilling dans le New Hampshire rural, mais leurs racines s’enfoncent profondément dans un cimetière colonial à proximité non marqué.

Le whisky est vieilli (ou selon les mots du producteur, « mis au repos ») pendant trois ans, mélangé avec le sirop d’érable et mis en bouteille à 90 preuves. Recherchez une base de seigle poivrée traditionnelle avec des notes de cannelle et de zeste d’orange, adoucie par la douceur de l’érable, avec une finition longue et épicée.

Prix : variable, Wine-Searcher

5/ Bacardi : bouteille d’Halloween en édition limitée (Porto Rico)

La bouteille de rhum phosphorescente de Bacardi revient — avec des chauves-souris. Le logo de Bacardi intègre une chauve-souris, plus visible dans ce design spécial. En 1862, la femme de Don Facundo Bacardi Masso a trouvé des chauves-souris dans leur distillerie.

Ces créatures, symboles de chance ou aides à la pollinisation, sont restées. Le contenu des bouteilles reste le rhum Bacardi Superior classique, avec des nuances d’agrumes et une finition épicée.

Prix : variable, Bacardi

6/ Smoke Wagon Straight Bourbon, édition spéciale Halloween (Las Vegas, NV)

Voici une autre bouteille phosphorescente, avec un crâne blanc luminescent qui domine une scène de cimetière imprimée sur un fond orange approprié pour Halloween. Nevada Distilling sort ces éditions spéciales chaque année depuis 2019 ; voici la nouvelle sortie pour 2023, contenant le Smoke Wagon Straight Bourbon de la distillerie, un bourbon épicé et noisette à haute teneur en seigle.

« J’utilise spécifiquement le bourbon straight pour le garder abordable ainsi que facilement disponible, afin que les gens n’hésitent pas à réellement les verser lors des fêtes », explique le co-propriétaire Aaron Chepenik, qui conçoit également les étiquettes.

Prix : 45 euros chez Frootbat

Prêt pour un petit voyage ? Les bouteilles suivantes, adjacentes à Halloween, sont disponibles sur place dans leurs distilleries respectives.

7/ As Above So Below Absinthe Verte (Santa Fe, NM)

Cette distillerie, sous la houlette de Caley Shoemaker, exerce un charme occulte. Son dernier produit a été lancé un symbolique vendredi 13. L’absinthe, suivant les phases lunaires, intègre diverses herbes. Chaque cycle lunaire apporte de nouvelles touches botaniques.

La troisième pleine lune dicte le moment de la distillation. Le spiritueux final présente un vert mystérieux, avec des notes épicées. Actuellement, les ventes sont exclusives à la boutique de Santa Fe.

Prix : 70 euros

8/ Monster Mash Blended Single Malt Whiskey

Le « mash bill » dans le whisky désigne la recette des grains. Cela influence le nom du produit. Tattersall Distilling propose un nouveau whisky, âgé de cinq ans. Il combine quatre malts différents de leur production. Les malts incluent des variétés torréfiées et fumées.

Toutefois, les saveurs évoquent la fumée, la pomme caramélisée, le cacao. Cette année marque la première édition de cette bouteille. La distillerie vise une tradition annuelle pour Halloween. Actuellement, les ventes se limitent à River Falls, Wisconsin.