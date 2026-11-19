Lanester : les jeunes urbanistes dessinent l’avenir du Rohu

Comment faire évoluer une zone d’activités sans effacer ce qui fait sa place dans la vie locale ? À Lanester, les ateliers territoriaux du Palmarès 2026 invitent des jeunes urbanistes et des acteurs locaux à réfléchir à l’avenir du Rohu. L’enjeu dépasse l’aménagement du territoire : il s’agit d’imaginer des projets urbains capables de répondre aux besoins de demain, tout en associant les personnes concernées. La réflexion porte sur un horizon particulièrement lointain, de 2050 à 2100. Cela laisse de la place à l’ambition, mais oblige aussi à garder les pieds sur terre.

Je retiens surtout l’intérêt de cette méthode : plutôt que de remettre un plan déjà ficelé aux habitants, elle ouvre un espace pour confronter les usages, les contraintes et les idées. Une zone d’activités peut sembler très fonctionnelle sur une carte ; sur le terrain, elle est aussi faite de trajets, de paysages et de décisions qui engagent le quotidien. C’est là que la participation citoyenne peut peser, à condition que les échanges débouchent sur des pistes concrètes.

Les ateliers territoriaux du Palmarès 2026 au Rohu

Le site du Rohu a été retenu pour son potentiel de transformation et les enjeux locaux qu’il concentre. La démarche associe Lorient Agglomération, la Ville de Lanester, la Région Bretagne et des partenaires de l’État. Les jeunes professionnels du Palmarès sont ainsi invités à croiser leurs propositions avec la connaissance de celles et ceux qui vivent ou travaillent sur le territoire.

Je me représente facilement une scène de travail : une carte posée sur la table, un trajet quotidien qu’un participant décrit, puis une idée qui oblige à revoir le dessin initial. C’est souvent dans ce décalage entre la vision d’ensemble et l’expérience concrète que naissent les questions utiles. Un atelier ne règle pas tout, mais il peut révéler un angle mort avant qu’il ne devienne un problème coûteux.

Donnée Éléments à retenir Lieu Le parc d’activités du Rohu, à Lanester Participants Environ 50 acteurs locaux réunis lors de la démarche Horizon de réflexion De 2050 à 2100 Partenaires cités Lorient Agglomération, la Ville de Lanester, la Région Bretagne et l’État

Ce que les chiffres disent de la démarche

Le rassemblement d’environ 50 acteurs locaux donne une indication sur l’ampleur de la concertation engagée au Rohu. Ce chiffre ne garantit pas, à lui seul, que toutes les voix du territoire soient représentées ; il montre toutefois que la réflexion ne repose pas uniquement sur le regard des concepteurs. Pour être utile, la suite devra rendre lisibles les idées retenues et la manière dont elles seront étudiées.

À l’échelle du Palmarès 2026, neuf lauréats ont été distingués et trois territoires ont été choisis pour accueillir des ateliers : Nîmes, Lanester et Saint-Loup-sur-Semouse. Le Rohu s’inscrit donc dans une expérimentation plus large, qui met les jeunes talents de l’urbanisme en prise directe avec des contextes locaux différents. Autre donnée structurante : les scénarios envisagés vont de 2050 à 2100, une durée qui invite à penser les transformations au-delà des seuls besoins immédiats.

Ce format a un mérite : il confronte les idées à la diversité des lieux, au lieu de chercher une recette unique. Mais l’ambition à long terme ne dispense pas de répondre aux questions du présent : quels usages préserver, quelles évolutions anticiper et comment arbitrer entre des attentes parfois opposées ?

Quels projets urbains pour l’avenir du territoire ?

Le travail demandé ne consiste pas simplement à embellir une zone d’activités. Il s’agit d’examiner comment le Rohu pourrait évoluer dans le temps, en tenant compte de ses fonctions, de ses connexions et de son environnement. Les scénarios devront être assez imaginatifs pour ouvrir des possibilités, mais suffisamment précis pour nourrir les décisions futures.

Je serais particulièrement attentive à la façon dont les propositions relient les usages quotidiens à la vision de long terme. Un plan peut annoncer une transformation remarquable ; si les déplacements restent compliqués ou si les besoins des acteurs présents sont ignorés, l’adhésion risque de s’arrêter à la présentation. À mes yeux, la qualité d’un projet se mesure aussi à sa capacité à expliquer ce qui change, pour qui et à quel rythme.

Partir des usages existants : comprendre comment les habitants, les salariés et les entreprises fréquentent le site.

: comprendre comment les habitants, les salariés et les entreprises fréquentent le site. Comparer plusieurs scénarios : rendre visibles leurs avantages, leurs limites et les choix qu’ils impliquent.

: rendre visibles leurs avantages, leurs limites et les choix qu’ils impliquent. Relier les idées aux décisions : préciser quelles pistes peuvent être approfondies et selon quel calendrier.

: préciser quelles pistes peuvent être approfondies et selon quel calendrier. Maintenir la participation citoyenne : permettre aux personnes concernées de suivre l’évolution des propositions, et pas seulement d’assister à un atelier.

Je pense à un cas très simple : si un scénario transforme une parcelle mais ne dit rien des accès, des usages ou des étapes de réalisation, il reste une belle image plutôt qu’un outil de décision. Cette exigence n’a rien de spectaculaire, mais c’est elle qui distingue une vision séduisante d’un projet urbain crédible.

Du Palmarès 2026 aux décisions locales

Les ateliers territoriaux donnent aux lauréats l’occasion de confronter leur pratique à des questions concrètes, tandis que les collectivités bénéficient de regards renouvelés. Cette rencontre peut faire émerger des pistes inattendues ; elle ne remplace toutefois ni les arbitrages publics ni les études nécessaires à leur mise en œuvre. C’est précisément pourquoi la suite du processus compte autant que l’atelier lui-même.

Pour Lanester, l’enjeu est de transformer la réflexion menée sur le Rohu en matière utile pour l’avenir du territoire. Je garderais un œil sur trois points : la diversité des propositions, leur prise en compte des réalités locales et la clarté donnée aux suites. Les jeunes urbanistes peuvent ouvrir le champ des possibles ; les choix durables, eux, se construiront avec les acteurs du territoire.

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