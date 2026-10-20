Le BBL est-il à risque ? Brazilian butt lift ou lipofilling fessier

Est-ce vraiment dangereux de se faire remodeler les fesses avec sa propre graisse ? Pourquoi tant de mises en garde alors que les photos d’avant/après font rêver sur les réseaux sociaux ? Et quand une clinique étrangère propose un tarif très bas, où se cache le piège ? Ces questions, je les entends de plus en plus souvent, et elles sont parfaitement légitimes. Le BBL, pour Brazilian Butt Lift, aussi appelé lipofilling fessier ou lifting brésilien, consiste à prélever de la graisse par liposuccion pour la réinjecter dans les fesses. Cette opération est-elle à risque ? Oui, et davantage que la plupart des autres chirurgies esthétiques, mais le niveau de danger dépend surtout de la technique, du lieu et du praticien. Voici ce que disent les chiffres et les sociétés savantes. Pour en savoir plus : https://www.chirurgie-plastique-paris.com/chirurgie-esthetique-du-corps-a-paris/brazilian-butt-lift-bbl-a-paris/

Le BBL, c’est quoi exactement ?

Le principe tient en trois temps, et il explique le succès de cette intervention : elle remodèle la silhouette dans les deux sens, en retirant du volume à un endroit et en en ajoutant à un autre, avec sa propre matière.

Le prélèvement : par liposuccion, le chirurgien aspire la graisse sur le ventre, les hanches, les flancs ou les cuisses.

par liposuccion, le chirurgien aspire la graisse sur le ventre, les hanches, les flancs ou les cuisses. La purification : la graisse récupérée est préparée avant d’être réutilisée.

la graisse récupérée est préparée avant d’être réutilisée. La réinjection : elle est déposée dans les fesses pour en modifier le galbe et la projection.

Le résultat dépend de la morphologie, de la quantité de graisse disponible et de l’expertise du praticien. Il faut aussi savoir qu’une partie de la graisse injectée ne survit pas : on estime que 20 à 40 % sont réabsorbés naturellement, ce qui explique que le volume final soit toujours inférieur à celui observé juste après l’opération.

Les techniques de remodelage des fesses en un coup d’œil

Avant d’entrer dans le détail, un tableau permet de distinguer les approches que l’on confond souvent sous le même nom. La différence entre elles est capitale pour la sécurité.

Technique Principe Risque principal Position des spécialistes BBL avec injection profonde Graisse déposée dans ou sous le muscle fessier Embolie graisseuse, décès Pratique déconseillée par les sociétés savantes Lipofilling fessier superficiel guidé par échographie Graisse placée uniquement sous la peau, cannule suivie en direct à l’écran Infection, asymétrie, nécrose de la graisse Approche recommandée par les guides britanniques et américains Implants fessiers Prothèse posée sans injection de graisse Hématome, infection Alternative envisagée quand la graisse disponible est insuffisante « Liquid BBL » Injections de produits de comblement, sans liposuccion Complications propres aux produits injectés Acte distinct du BBL chirurgical, que le Royaume-Uni veut réserver aux professionnels de santé Injections de substances non identifiées Silicone ou produits non régulés injectés dans les fesses Douleur, nécrose, décès si un vaisseau est atteint À proscrire absolument

Pourquoi le BBL est considéré comme à risque

Le danger principal porte un nom : l’embolie graisseuse. Lorsque la graisse est injectée trop profondément, dans ou sous le muscle fessier, elle peut passer dans de grosses veines, rejoindre la circulation sanguine, puis se bloquer dans les poumons, le cœur ou le cerveau. Une fois l’accident survenu, il n’existe pas de traitement spécifique, d’où l’insistance des spécialistes sur la prévention. L’analyse des autopsies de patientes décédées a mis en évidence un point commun : de la graisse dans le muscle fessier ou juste en dessous. Ce constat a conduit cinq organisations chirurgicales américaines à former, en 2018, un groupe de travail consacré à la sécurité de la greffe de graisse fessière.

Le grand public a découvert ces drames à travers des affaires très médiatisées, comme celle du chirurgien brésilien surnommé docteur Bumbum, qui opérait depuis son appartement, ou celle d’une jeune Britannique de 29 ans morte en 2018 après un BBL réalisé en Turquie.

Les facteurs qui aggravent le danger

Une injection dans le muscle : c’est l’élément commun à tous les décès analysés.

c’est l’élément commun à tous les décès analysés. Un gros volume de graisse : plus on injecte, plus la pression augmente et plus les complications deviennent probables.

plus on injecte, plus la pression augmente et plus les complications deviennent probables. Un lieu non encadré : domiciles, garages ou cabinets non autorisés exposent aussi à des septicémies et à de la gangrène.

domiciles, garages ou cabinets non autorisés exposent aussi à des septicémies et à de la gangrène. Une préparation à distance : à l’étranger, le bilan préopératoire se fait souvent par courriel ou en visioconférence.

à l’étranger, le bilan préopératoire se fait souvent par courriel ou en visioconférence. Des cadences élevées : en Floride, une règle d’urgence a limité à trois le nombre de BBL par jour pour un même chirurgien.

Le devis qui m’a fait tiquer

Je repense à une connaissance qui m’avait montré, enthousiaste, le devis d’une clinique étrangère : un tarif nettement inférieur à ce qu’on lui annonçait en France, le voyage et le séjour compris. Je ne lui ai posé qu’une question : où le chirurgien injectait-il la graisse, et avec quel contrôle ? Silence. Mon avis est tranché : un prix séduisant sans réponse précise sur la technique n’est pas une bonne affaire, c’est un signal d’alarme. Elle a finalement renoncé, et je n’ai jamais regretté d’avoir posé cette question.

Les chiffres officiels et les études à connaître

Ce que disent les données de mortalité

En 2018, l’American Society of Plastic Surgeons a estimé la mortalité du BBL jusqu’à un décès pour 3 000 interventions, un taux supérieur à celui de toute autre chirurgie esthétique. Un rapport de 2017 publié dans une revue spécialisée évoquait deux décès pour 6 000 actes, soit le même ordre de grandeur, et une enquête auprès de chirurgiens américains avançait un décès pour 3 448. À titre de comparaison, la liposuccion classique affiche entre 2,6 et 20,6 décès pour 100 000 interventions. Les estimations plus récentes sont moins sombres : depuis que les techniques bannissent l’injection musculaire, certains praticiens parlent d’un décès pour 14 000 à 20 000 actes. Ces données restent à confirmer, car en Floride huit femmes sont mortes d’une embolie graisseuse en 2021 après des interventions menées sans échographie, ce qui a poussé les autorités locales à imposer ce contrôle visuel.

Un acte de plus en plus répandu

Côté popularité, l’enquête mondiale de l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery recense 820 762 augmentations fessières dans son édition 2022, soit une hausse de 56,8 %, la plus forte progression de toutes les chirurgies. Avant cela, la même enquête relevait déjà une augmentation de 38,4 % en 2019 et de 65,9 % depuis 2015. Les pratiques de sécurité, elles, peinent à suivre : dans un sondage mené auprès de 178 chirurgiens plasticiens américains (taux de réponse de 10 %), 62 % de ceux qui pratiquent le BBL n’utilisaient pas l’échographie, 9 % y recouraient parfois et 29 % systématiquement.

Comment limiter les risques si vous envisagez un BBL

Les recommandations des sociétés savantes convergent, et elles se résument en quelques réflexes simples à vérifier avant de signer quoi que ce soit.

Exiger l’échographie en temps réel : elle permet de voir la cannule et de s’assurer que la graisse reste sous la peau, au-dessus de l’enveloppe du muscle.

elle permet de voir la cannule et de s’assurer que la graisse reste sous la peau, au-dessus de l’enveloppe du muscle. Refuser toute injection musculaire : c’est la règle commune des recommandations britanniques et américaines.

c’est la règle commune des recommandations britanniques et américaines. Choisir un chirurgien qualifié : en France, la pratique est strictement encadrée et réservée aux chirurgiens qualifiés, alors vérifiez titre et expérience.

en France, la pratique est strictement encadrée et réservée aux chirurgiens qualifiés, alors vérifiez titre et expérience. Poser les bonnes questions : dans quel plan il injecte, s’il utilise l’échographie, combien de BBL il réalise, quel est son bilan de complications.

dans quel plan il injecte, s’il utilise l’échographie, combien de BBL il réalise, quel est son bilan de complications. Respecter les consignes postopératoires : les directives de mobilité réduisent le risque de complications.

les directives de mobilité réduisent le risque de complications. Arrêter le tabac : il ralentit la cicatrisation et augmente les complications.

Les profils pour lesquels le BBL n’est pas adapté

Un chirurgien plasticien interrogé dans la presse le rappelle sans détour : le BBL n’est pas fait pour tout le monde. L’obésité fait grimper les risques chirurgicaux, le tabagisme complique la guérison, et il faut disposer d’assez de graisse à prélever pour espérer un résultat satisfaisant.

Ma règle après une conversation avec un praticien

Lors d’un échange avec un chirurgien, j’ai posé une question volontairement naïve : combien de BBL pratiquait-il chaque semaine ? Sa réponse m’a marqué, car il en refusait plus qu’il n’en acceptait. Depuis, ma position est nette : je me méfie de ceux qui ne disent jamais non. Un bon praticien écarte parfois une patiente, et c’est précisément ce qui rassure.

Peser le pour et le contre avant de se décider

Alors, le BBL est-il à risque ? Le Brazilian Butt Lift n’est pas une intervention anodine : il a longtemps affiché la mortalité la plus élevée de la chirurgie esthétique, à cause d’injections trop profondes. Le lipofilling fessier pratiqué en surface, sous contrôle échographique, par un chirurgien qualifié et dans une structure autorisée, semble nettement plus sûr, même si les données définitives manquent encore. Avant de vous lancer, prenez le temps de comparer les techniques, de questionner votre praticien et de refuser toute offre qui sacrifie la sécurité au prix. Votre silhouette peut attendre quelques mois, pas votre santé.

Foire aux questions

Le BBL est-il dangereux ?

Il présente un risque réel d’embolie graisseuse si la graisse est injectée dans le muscle. La sécurité dépend de la technique, de l’utilisation de l’échographie et de l’expérience du chirurgien.

Quelle différence entre le BBL et le liquid BBL ?

Le BBL chirurgical réutilise votre propre graisse prélevée par liposuccion. Le liquid BBL repose sur des injections de produits de comblement, sans liposuccion, et constitue un acte différent.

Quelle part de la graisse injectée disparaît ?

On estime que 20 à 40 % de la graisse est réabsorbée naturellement dans les semaines qui suivent, ce qui doit être pris en compte dans l’évaluation du résultat.

Faut-il éviter de se faire opérer à l’étranger ?

Le risque tient avant tout à la technique et au chirurgien, pas à la destination. Toutefois, une préparation faite à distance et des standards inégaux d’un pays à l’autre rendent la vigilance indispensable.

Les implants fessiers sont-ils une alternative ?

Oui, ils évitent l’injection de graisse, mais comme toute opération ils comportent un risque d’hématome ou d’infection. Le choix se discute avec un chirurgien selon votre morphologie.

Le lipofilling fessier est-il encadré en France ?

Oui, la pratique est strictement encadrée et réservée aux chirurgiens qualifiés.

Le BBL reste-t-il à risque aujourd’hui ?

Oui, le Brazilian Butt Lift demeure une chirurgie à haut risque lorsqu’il est mal exécuté. Un lipofilling fessier superficiel, guidé par échographie et réalisé par un spécialiste qualifié, réduit fortement ce danger sans pour autant l’annuler.

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