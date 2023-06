Actrice anorexique : avec 18 kg, cette trentenaire est mourante

Une actrice anorexique et américaine de 37 ans pèse seulement 18 kilos et ce poids est expliqué par un trouble du comportement.

Rachael Farrokh est une actrice américaine, mais également un coach sportif, elle a tourné dans plusieurs courts-métrages et elle souffre d’anorexie mentale depuis plus de dix ans. Cette pathologie l’a contrainte de plus en plus à réduire le peu de nourriture qu’elle mangeait pour ne plus se nourrir du tout. Cette jeune femme qui auparavant avait un corps athlétique s’est vu au fil des années se transformer pour n’être qu’aujourd’hui qu’une silhouette décharnée, elle ne pèse plus que 18 kilos. Sa santé est également très précaire, ses reins ne fonctionnent plus ainsi que son foie, et elle souffre d’ostéoporose.

Anorexique, elle ne pèse que 18 kg

Les hôpitaux ont même refusé de l’admettre au sein de leurs établissements pour différentes raisons, cette jeune femme s’accroche au peu de vie qui lui reste, mais selon le corps médical ses jours seraient comptés malheureusement. Rachael Farrokh a trouvé une clinique qui pourrait l’aider, la réalimentation sera très compliquée, un apport trop calorique pourrait effectivement la tuer, les hôpitaux ont déclaré que cela représentait une trop grande responsabilité. Cette dernière chance elle veut la tenter, mais le coût est trop onéreux pour elle, son mari a arrêté de travailler pour s’occuper d’elle, elle a donc décidé de demander de l’aide aux internautes via YouTube.

Rachael Farrokh lance un appel émouvant sur YouTube

Cette actrice américaine a déposé une vidéo où elle explique son calvaire, son combat de tous les jours et l’envie qu’elle a de vivre tout de même, et son besoin d’argent pour se soigner. Alors qu’elle n’espérait récolter que 10.000 dollars, la somme nécessaire pour son hospitalisation, elle a obtenu le double et les dons continuent encore. L’évolution de sa santé sera diffusée sur internet, sur You Tube « ma route vers le rétablissement ». Mais cette jeune femme a voulu aussi par le biais du web, lancer un message d’espoir pour tous ceux qui souffrent de cette maladie, l’anorexie mentale, un message rempli d’émotion, de courage, de vie, souhaitons-lui bonne chance pour son combat et que celles qui regardent cette vidéo prennent conscience du mal qu’elles font subir à leur corps et à leur santé.

Comment lutter contre l’anorexie ? L’anorexie est un trouble du comportement alimentaire complexe et sérieux qui nécessite une approche globale pour son traitement. C’est un problème qui implique des aspects psychologiques, physiques et sociaux, nécessitant souvent l’intervention de professionnels de la santé spécialisés dans ce domaine. <h2>Approches thérapeutiques pour lutter contre l’anorexie</h2>La première étape pour lutter contre l’anorexie est de reconnaître qu’il y a un problème et de chercher de l’aide. Cette prise de conscience peut venir de la personne elle-même ou être initiée par des amis, des proches ou des professionnels de la santé. Ensuite, un traitement multidisciplinaire est généralement recommandé. Cela implique souvent une combinaison de thérapie individuelle (comme la thérapie cognitivo-comportementale), de conseils nutritionnels, et parfois de médicaments, tous sous la supervision d’une équipe de professionnels comprenant généralement des psychologues, des psychiatres, des diététiciens et des médecins généralistes. La thérapie familiale peut également être bénéfique, surtout pour les adolescents atteints d’anorexie. Cette approche implique toute la famille et se concentre sur l’amélioration de la communication, le soutien à la personne atteinte d’anorexie et l’assistance dans la restauration de son poids et de ses habitudes alimentaires. La participation à des groupes de soutien, que ce soit en personne ou en ligne, peut également être une ressource précieuse pour ceux qui luttent contre l’anorexie. Ils offrent un espace pour partager des expériences, obtenir des conseils et se sentir moins isolé.

Médecine, Pixabay – voltamax