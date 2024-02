Retraite des femmes : 4 astuces incontournables pour améliorer le montant

Dans cet article, explorons les moyens par lesquels les femmes peuvent optimiser leur retraite. Avec les disparités existantes entre hommes et femmes en termes de pension, il est crucial de connaître les astuces permettant d’augmenter le montant de sa retraite.

1/ Conditions d’accès à une retraite avantageuse

Pour améliorer leur pension de retraite, les femmes doivent non seulement naviguer dans un système complexe mais aussi exploiter au mieux les dispositifs en leur faveur. La réforme des retraites a apporté son lot de modifications, notamment en ce qui concerne l’âge légal de départ et le nombre de trimestres requis pour une retraite sans décote. Malgré des carrières souvent hachées et un temps partiel plus fréquent, des solutions existent pour contrebalancer ces inégalités.

2/ Maximiser les trimestres grâce à la maternité et l’éducation

L’éducation des enfants offre aux femmes la possibilité d’acquérir des trimestres supplémentaires. En effet, des dispositifs spécifiques leur permettent de valider des trimestres pour la maternité ou l’adoption ainsi que pour l’éducation de leurs enfants. Ces trimestres peuvent être décisifs pour le calcul de la pension.

3/ La surcote parentale : une opportunité à saisir

La surcote parentale, introduite par la réforme des retraites de 2023, constitue une autre voie pour augmenter la pension de retraite. Elle s’adresse aux parents ayant cotisé le nombre de trimestres requis pour le taux plein et offre une augmentation définitive de la pension de base, limitée à 5%.

4/ Profiter de la retraite progressive

La retraite progressive est un dispositif permettant de travailler à temps partiel tout en percevant une partie de sa pension. Elle offre la possibilité de continuer à cotiser pour sa future retraite, augmentant ainsi le montant de la pension finale. Cette option est désormais plus accessible grâce à l’assouplissement des conditions par la réforme.

En somme, plusieurs stratégies permettent aux femmes d’améliorer leur pension de retraite. Que ce soit par l’optimisation des trimestres liés à la maternité et l’éducation, la surcote parentale, ou la retraite progressive, il est crucial de se renseigner et de planifier sa retraite bien à l’avance pour maximiser ses droits.