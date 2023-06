Airbnb : les palaces parisiens sont inquiets de son succès

Airbnb causerait du tort aux palaces parisiens qui commencent à nourrir quelques inquiétudes, car le succès est présent. Le concept se rapproche de celui de Booking et les internautes découvrent une multitude de locations à la nuit, à la semaine ou au mois.

Airbnb a révolutionné les départs en vacances, car les internautes utilisent largement cette plateforme pour mettre en location des gîtes, des chambres d’hôtes… Difficile de rivaliser face à cette montée en puissance du site Internet qui a l’avantage d’offrir une ergonomie simple et une navigation fluide. Les palaces parisiens sont donc inquiets, car les locations de particuliers suscitent un réel engouement et les clients se détournent ainsi du monde professionnel.

Les palaces parisiens redoutent le succès d’Airbnb

Il faut savoir que le succès de telles locations a donné des idées à des particuliers qui souhaitent rentabiliser une maison secondaire inhabitée ou une chambre disponible. Avec Airbnb, ils obtiennent un complément de revenus et d’autres décident même d’en faire un métier.

Les palaces parisiens ne sont donc que des spectateurs de cette croissance, car à Paris, selon Reuters, en 2012 il y avait 7000 offres et aujourd’hui, la plateforme en affiche 50 000. De ce fait, le nombre a été multiplié par sept et cela fait autant de possibilités pour découvrir autrement la capitale.

Peu d’offres provenant du luxe sur Airbnb

De plus, Airbnb ne propose pas seulement des maisons ou des appartements classiques, car le luxe a aussi débarqué sur la plateforme. Cette concurrence directe aux palaces parisiens est donc difficile à digérer.

Pourtant, le directeur en France de ce site Internet, Nicolas Ferrary a précisé à Reuters que ce n’est pas vraiment comparable, car les locations de luxe sont très peu nombreuses et le service haut de gamme d’un palace à Paris est donc très différent. Dans tous les cas, pour partir en vacances que ce soit pour une semaine ou quelques nuits, Airbnb et Booking représentent les premières solutions choisies par les internautes.

Comment réserver avec Airbnb ?

Airbnb est une plateforme populaire qui permet aux voyageurs de réserver des logements uniques partout dans le monde. Pour réserver avec Airbnb, suivez ces étapes :

Créez un compte: Si vous n’avez pas déjà un compte Airbnb, rendez-vous sur le site web ou l’application mobile d’Airbnb pour en créer un. Vous pouvez vous inscrire avec une adresse e-mail, un compte Facebook ou Google. Recherchez un logement : Entrez votre destination, vos dates de voyage, le nombre de voyageurs et éventuellement d’autres critères dans la barre de recherche. Examinez attentivement les résultats. Considérez l’emplacement, le prix, les équipements, les règles de la maison et les commentaires des voyageurs précédents. Contactez l’hôte : Avant de réserver, il peut être judicieux de contacter l’hôte pour poser toute question supplémentaire ou clarifier des informations sur le logement. Vous pouvez le faire en cliquant sur « Contacter l’hôte » sur la page de l’annonce. Procédez à la réservation : Une fois que vous avez trouvé un logement qui correspond à vos besoins, cliquez sur « Réserver ». Certaines réservations sont instantanées, tandis que d’autres nécessitent une approbation de l’hôte. Vérifiez et payez : Vous serez dirigé vers une page de paiement. Vérifiez les détails de votre réservation, entrez vos informations de paiement et confirmez. Airbnb accepte plusieurs modes de paiement, dont les cartes de crédit et de débit, PayPal et certaines autres méthodes locales. Confirmez votre réservation : Une fois votre paiement effectué, l’hôte a 24 heures pour accepter votre réservation. Une fois acceptée, vous recevrez une confirmation de réservation avec l’adresse exacte du logement et les coordonnées de l’hôte.

N’oubliez pas de toujours communiquer et payer directement à travers Airbnb pour garantir votre sécurité et votre protection. Et assurez-vous de bien comprendre toutes les règles et politiques de l’hôte avant de réserver. Bon voyage !