Alimentation enfantine : 3 aliments à éviter absolument selon une dentiste

Cette alimentation enfantine joue un rôle primordial pour la santé des dents des enfants. Certains aliments sont plus nocifs que d’autres. Une dentiste alerte sur 3 types d’aliments à bannir des goûters infantiles.

Les bonbons : un désastre annoncé pour les dents

Sans surprise, les bonbons figurent en tête de liste des aliments néfastes. Leur texture collante et leur teneur en sucres les rendent particulièrement nocifs. Ils ont tendance à adhérer longtemps aux dents des enfants, causant des caries.

Toutefois, les bonbons n’ont aucun intérêt nutritionnel et ne devraient pas faire partie de l’alimentation des enfants. Des alternatives naturelles et moins sucrées existent pour satisfaire une envie de grignotage.

Certains fruits très acides : attention aux excès

Si les fruits sont bons pour la santé, certains sont néanmoins acides et abîment l’émail des dents à force d’être consommés. C’est le cas des agrumes comme les citrons ou pamplemousses.

Il ne s’agit pas d’interdire ces fruits aux enfants mais de limiter leur consommation, et de bien nettoyer les dents après en avoir mangé pour limiter les dégâts.

Les compotes en gourde : le piège des sucres cachés

Les compotes en gourde peuvent sembler pratiques mais sont riches en sucres, parfois même plus que certains bonbons ! Elles ont tendance à stagner en bouche, ce qui abîme les dents.

Il faut absolument lire les étiquettes et choisir des compotes 100% fruits, sans sucres ajoutés, et en limiter la consommation. L’idéal est de préparer soi-même des compotes maison.

Céréales et chips : la double peine sucre-texture

Toutefois, de la même façon, les céréales du petit-déjeuner et les chips sont doublement néfastes : elles contiennent beaucoup de sucres et leur texture collante abîme les dents.

Il est préférable d’orienter les enfants vers des aliments naturels non transformés et non sucrés. Les craquelins complets ou le pain constituent de meilleures options.

Fruits secs et raisins : attention à la concentration en sucre

Contrairement aux idées reçues, les fruits secs comme les raisins secs ne sont pas de bonnes alternatives aux confiseries. Ils sont extrêmement concentrés en sucre.

A consommer ponctuellement et en petites quantités uniquement. Là encore, mieux vaut orienter les enfants vers des fruits frais qui contiennent aussi des fibres protectrices.

Des boissons acides au pH désastreux

Les sodas et jus de fruits du commerce sont extrêmement acides et néfastes pour les jeunes dents. Mieux vaut les remplacer par de l’eau.

Le lait et les laits végétaux non sucrés conviennent bien aux enfants, à condition de nettoyer les dents après la consommation pour éviter que le sucre naturel n’abîme les dents.

Alimentation enfantine : privilégier le fait maison

Toutefois, pour préserver la santé dentaire des enfants, il est recommandé de privilégier les aliments naturels, de limiter les sucres même dits « naturels », d’éviter les textures collantes et de privilégier le fait maison aux produits industriels. De bonnes habitudes à prendre dès le plus jeune âge !