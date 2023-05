À Amiens dans la Somme, une forte mobilisation a été observée dans le but de retrouver une fillette portée disparue depuis cet après-midi.

Une forte mobilisation à Amiens pour retrouver la fillette

À Amiens et plus précisément à Etouvie, des chiens pisteurs et une caméra thermique sont utilisés par les forces de police qui sont actuellement en alerte. En effet, aux alentours de 15 heures ce vendredi après-midi, une petite fille âgée entre 6 et 7 ans a disparu selon une information du Courier Picard. L’enfant était en compagnie de sa tante lorsque le drame s’est produit dans un parc au niveau d’une zone de kayak. En effet, la petite fille se trouvait sur un ponton en bois mouillé lorsqu’elle a glissé. Les témoins présents sur la scène ont précisé que la fillette avait des rollers et ils ont rapidement donné l’alerte.

Rapidement, les personnes présentes aux alentours se sont mobilisées et un individu n’a pas hésité à plonger pour tenter de la retrouver. Malheureusement, il n’a pas eu l’occasion de la retrouver. Le journal précise également que cette zone de la Somme est très complexe puisque le courant est très fort. Ainsi, une équipe venue de Paris aide les plongeurs à sonder le bras de la Vieille Somme. Actuellement, la fillette n’a pas été retrouvée, mais une forte mobilisation a été observée puisque quatre équipes sont sur le terrain et un hélicoptère survole la zone.

La fillette n’a toujours pas été retrouvée

Au vu du drame, le trafic fluvial a été interrompu et une quarantaine de secouristes sont sur place ainsi qu’une équipe cynophile du SDIS. Des renforts sont également venus de l’Oise puisque sept plongeurs tentent d’aider l’ensemble de ces personnes à retrouver la fillette. Les circonstances du drame devront sans doute être éclaircies prochainement.