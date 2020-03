Animaux de compagnie : quels en sont les bienfaits pour la santé ?

Les animaux de compagnie font de plus en plus partie de notre quotidien. Que ce soit avec les enfants ou les adultes, ces animaux entretiennent une certaine complicité avec l’Homme. Nous savons tous que les animaux de compagnie permettent aux enfants de s’amuser et d’apprendre certains gestes nécessaires à leur épanouissement. Pour les adultes, avoir un animal de compagnie permet de lutter contre la solitude. Mais, ce que l’on sait moins, ce sont les bienfaits des animaux de compagnie sur notre santé. C’est ce à quoi nous allons nous atteler dans cet article. Nous vous invitons à les découvrir dans les lignes à suivre.

Garder une bonne forme physique

Nous ne voyons pas tout de suite le lien, mais avoir un animal de compagnie permet de lutter contre le surpoids. En effet, si vous avez un chien, vous êtes appelé à le faire promener de temps en temps. Ce faisant, nous pratiquons indirectement de l’activité sportive. En plus de la simple marche qui peut durer des dizaines de minutes, on peut pratiquer de la course avec certaines races de chiens plus aptes. Vous pouvez découvrir toutes les dispositions à prendre dans ce sens sur la page https://www.adorablesbetes.com. Le fait de bouger et de faire travailler notre corps est un moyen plus ou moins efficace pour brûler des calories et garder une bonne forme physique.

Evacuer le stress

Plusieurs études ont montré que certains animaux de compagnie, en l’occurrence le chat et le chien, permettent à l’homme d’évacuer le stress. En effet, en compagnie de ces animaux, le niveau de cortisol que produit notre corps diminue considérablement. Le cortisol étant l’hormone responsable du stress, nous arrivons à nous détendre plus facilement et à reprendre des forces pour mieux nous investir dans nos activités. Pour aller plus loin, le fait de réduire le niveau de stress nous permet aussi de protéger notre système immunitaire.

Protéger le cœur

Il a été prouvé que le fait de caresser un chien ou un chat a des vertus protectrices sur notre cœur. En effet, ce geste diminue notre rythme cardiaque et notre tension artérielle. Il en est de même lorsque nous observons les poissons dans un aquarium. Cela permet de réguler notre système cardiovasculaire et d’augmenter le taux d’endorphines qui sont les hormones responsables du bonheur dans notre corps.

Lutter contre la dépression

Les animaux de compagnie empêchent l’isolement et le repli sur soi. Avoir un chat par exemple, c’est avoir un soutien psychologique indéniable. Le fait d’être responsable d’un être vivant est valorisant pour l’individu souffrant de dépression.