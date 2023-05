Les antirétroviraux luttent contre le Sida et la recherche fait sans cesse des progrès. Depuis 1996, près de 20 millions d’années de vie ont été gagnées.

La recherche avait fait un grand pas face au Sida en 1996 date à laquelle, les antirétroviraux ont été lancés. Une étude s’est penchée sur ces années d’existence pour tenter de quantifier l’impact de ce médicament sur les personnes. Il faut noter que les antirétroviraux pourraient être utilisés comme moyen préventif. En effet, l’OMS a révélé que les couples homosexuels auraient besoin d’une protection complémentaire, car la prolifération du Sida serait plus importante au sein de cette communauté. Le préservatif ne serait donc plus efficace s’il est utilisé seul et il aurait besoin d’être épaulé par une nouvelle solution.

Les antirétroviraux ont permis de gagner des années de vie

Les antirétroviraux sont aujourd’hui le seul moyen pour lutter contre le Sida lorsque la maladie est présente. La meilleure solution pour ne pas être infectée par le VIH réside dans la protection qui est indispensable. La revue The Lancet a donc publié cette étude en marge de la conférence internationale sur le Sida qui a été organisée sur le sol australien. Les antirétroviraux ne viennent pas à bout du Sida, mais ils permettent tout de même d’améliorer la durée de vie des patients. Une fillette qui était née avec le virus avait été traitée quelques heures après sa naissance avec ces médicaments. Pendant plusieurs années, le VIH était indétectable jusqu’en juillet dernier où les résultats ont été positifs.

Le Sida perd du terrain, mais la recherche n’a pas encore gagné

Les antirétroviraux ont donc selon cette étude permis de gagner près de 20 millions d’années de vie. De plus, le traitement est indispensable pour une mère malade. Cette dernière est susceptible de transmettre le virus à son enfant, mais les antirétroviraux permettent de prévenir cette transmission. La recherche gagne donc du terrain, mais elle n’a pas encore gagné le combat contre le Sida qui a fait plus d’un million de morts en 2013.