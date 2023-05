L’arthrose résulte de la dégradation du cartilage qui recouvre les articulations des os. C’est une affection chronique qui se manifeste par des douleurs persistantes qui peuvent causer une certaine invalidité. Les zones les plus touchées sont celles du genou, de la hanche, de la colonne vertébrale, les poignets, les chevilles, l’épaule. Chez les femmes, l’arthrose des doigts est très fréquente. À 70 ans, la plupart des gens souffrent de cette affection à une ou plusieurs articulations.

Les injections d’acide hyaluronique sont d’excellents traitements

Elles sont très souvent proposées aux patients. Le cartilage se détruit progressivement ce qui provoque des douleurs. Si les injections sont pratiquées au début des symptômes, c’est une bonne réponse pour combattre l’arthrose. Au mois de juillet dernier, la direction générale de la santé ainsi que la direction de la sécurité sociale ont envoyé un courrier aux laboratoires qui commercialisent les injections d’acide hyaluronique en vue d’un prochain déremboursement de ce traitement pourtant efficace.

Un déremboursement problématique pour tous les patients

Ce n’est pas la première fois qu’un traitement contre cette affection se voit privé de remboursement, les associations de patients sont en colère. Les traitements seront sans doute dans les prochains mois à la charge des personnes qui souffrent d’arthrose. L’association anti-rhumatismale a souligné que cette nouvelle mesure allait pénaliser les patients. Pourtant, ces infiltrations évitent aux personnes atteintes la pose de prothèse (19.000 par an) qui se révèle être des opérations bien plus onéreuses.

Une pétition a été mise en ligne, à ce jour plus de 500.000 signatures. Rappelons que l’arthrose touche environ 10 millions de personnes en France, soit 17% de la population. C’est une mauvaise nouvelle, il existe peu de traitements contre l’arthrose mis à part les antidouleurs, les anti-inflammatoires. De nombreux patients ont vu leur vie changer avec les infiltrations d’acide hyaluronique. Quant on sait qu’une prothèse coûte à la société plus de 12.000 euros, les coûts vont exploser avec ce déremboursement.

arthrose, Pixabay – Taokinesis