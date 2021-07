Assurance auto : retrouver un contrat en cas de résiliation, c’est possible !

Par contre, un courtier en assurance auto pourrait rapidement vous aider puisqu’il connaît parfaitement le marché. Il sera en mesure de trouver un contrat rapidement même si votre profil est assez difficile à cause de cette résiliation pour non-paiement de votre assurance auto en temps et en heure.

À cause d’un impayé de plusieurs mois, de fausses déclarations lors de la souscription, une multiplication des sinistres ou encore des amendes par rapport à des conduites en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiant, vous pouvez être concerné par une résiliation de votre assurance auto . Dans ce cas de figure, vous aurez un motif à partager au nouvel organisme qui peut vous fermer la porte. La meilleure solution consiste à proposer une assurance auto avec un paiement immédiat surtout si vous avez des impayés.

Dans le cadre de ces résiliations, vous n’aurez aucune difficulté pour trouver un nouveau contrat que ce soit pour une assurance auto pas chère pour une vieille voiture ou une version sans permis, un modèle neuf ou d’occasion. Lorsque la résiliation provient directement de l’organisme, cela peut être plus complexe.

Vous pouvez être à l’origine de cette résiliation de l’assurance auto surtout dans le cadre d’une vente. Même si vous restez avec cet organisme, vous devez impérativement fermer votre contrat pour ouvrir un nouveau dossier avec l’immatriculation de la voiture la plus récente. Dans ce cas de figure, vous n’aurez pas de problématiques majeures, il suffit de contacter votre conseiller pour qu’il effectue la migration de votre contrat pour que vous puissiez bénéficier de votre bonus par exemple.

Une assurance auto peut être résiliée par vous-même si la formule ne répond plus à vos attentes ou par l’assureur surtout si vous n’avez pas payé toutes les mensualités. Il est alors préférable de vous renseigner auprès des organismes spécialisés, cela permet de retrouver rapidement un contrat. Toutefois, en fonction de la résiliation, vous pouvez être absorbé par quelques difficultés, d’où l’intérêt de bien vous renseigner.

Je suis rédactrice Web depuis de nombreuses années et j’ai toujours un réel plaisir à partager quelques actualités dans divers domaines. J’évolue dans les médias depuis 8 ans et je suis spécialisée dans le sport et la santé.