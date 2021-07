Assurance chômage privée : voici le fonctionnement pour un entrepreneur

Il est donc bien possible de bénéficier d’une assurance chômage privée en cas de faillite de votre entreprise. Cependant, vous devrez vous préparer à remplir toutes les conditions spécifiques pour en profiter plus tard.

Il est essentiel de savoir que l’assurance chômage privée est uniquement valable pour les autoentrepreneurs qui disposent déjà d’une entreprise et non pour ceux qui souhaitent ou envisagent d’en concevoir une nouvelle. Depuis 2019, pour être éligible à ce service, vous devez suivre un ensemble d’étapes.

Par ailleurs, seul un auto-entrepreneur ayant perdu son activité de façon définitive et involontaire peut jouir de l’assurance chômage afin de reconstruire son affaire après un échec professionnel.

