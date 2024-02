Assurance vie : vous pouvez gagner jusqu’à 1 000 euros de bonus

Ici, c’est Sylvie qui vous parle, votre guide sérieux avec une touche d’humour. Aujourd’hui, nous plongeons dans les détails de l’offre irrésistible de Placement-direct Vie. Alors, préparez-vous à découvrir comment cette opportunité unique peut redéfinir votre avenir financier. Asseyez-vous confortablement, et laissons-nous emporter par cette exploration financière dévoilée par MoneyVox.

Découvrez Placement-direct Vie

Vous cherchez à assurer votre avenir financier tout en bénéficiant d’avantages exceptionnels ? Ne cherchez pas plus loin que Placement-direct Vie. Cette offre exclusive, disponible jusqu’au 29 février 2024, est conçue pour offrir des avantages substantiels dès le départ.

Pour bénéficier de cette offre attractive, il vous suffit de suivre quelques étapes simples. Tout d’abord, mentionnez le code promo WAOU1000 lors de votre souscription. Ensuite, effectuez un dépôt minimum de 5 000 euros avec un investissement minimal de 50% en unités de compte (UC), à l’exception des fonds indiciels (ETF). En retour, vous recevrez 1% du montant investi à l’ouverture, jusqu’à un maximum de 1 000 euros. Par exemple, un dépôt de 10 000 euros avec un investissement de 5 000 euros en UC vous rapportera 100 euros.

Il est important de noter que cette offre implique un engagement de ne pas effectuer de rachat au cours de la première année. En cas de rachat, une partie du montant reçu devra être remboursée à Placement-direct.fr.

Les caractéristiques de Placement-direct Vie

Placement-direct Vie se distingue par ses caractéristiques attrayantes qui conviennent aussi bien aux épargnants novices qu’aux investisseurs avertis. Lancé en février 2022 en remplacement de Darjeeling, ce contrat offre un accès au fonds euros actif général de SwissLife Assurance et Patrimoine ainsi qu’à plus de 1 300 supports en unités de compte.

Avec une ouverture possible dès 500 euros, des versements ponctuels à partir de 50 euros, et des prélèvements programmés à partir de 50 euros par mois, ce contrat est accessible à tous. De plus, les frais de gestion annuels sont compétitifs, ce qui le rend encore plus attrayant pour les investisseurs.

La gestion du contrat est adaptée à tous les profils d’investisseurs, offrant une gestion libre pour ceux qui souhaitent prendre les rênes, et une gestion déléguée à SwissLife Gestion Privée pour ceux préférant confier la gestion à des experts. Avec des options d’arbitrage automatique et une gestion 100% en ligne, Placement-direct Vie combine accessibilité, flexibilité et diversification pour les souscripteurs.

L’offre de Placement-direct Vie représente une opportunité unique pour sécuriser votre avenir financier tout en bénéficiant d’avantages substantiels. Avec ses caractéristiques attrayantes et sa gestion flexible, ce contrat d’assurance vie offre une solution adaptée à tous les profils d’investisseurs. Ne manquez pas cette occasion de prendre le contrôle de votre avenir financier.