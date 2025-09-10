Attaque au couteau au lycée horticole d’Antibes : ce que l’on sait

Quand j’ai entendu parler de cette attaque au couteau au lycée horticole d’Antibes, j’ai tout de suite pensé : et si cela s’était produit dans l’école de mes enfants ou de mes proches ? Ce genre d’événement fait surgir une vraie peur, une inquiétude qui nous touche tous de près.

Les faits : une attaque brutale et soudaine

D’après les premières informations :

Un professeur et une élève ont été gravement blessés.

L'assaillant, un jeune retranché dans l'établissement, a finalement été interpellé par les forces de l'ordre.

. La scène a provoqué une énorme émotion dans toute la ville, et bien au-delà.

J’ai moi-même pensé à mes années de lycée : on n’imagine jamais que des lieux d’apprentissage et de partage puissent devenir en quelques minutes des scènes de violence.

Réactions à chaud

Des personnalités politiques comme Éric Ciotti ont rapidement exprimé leur soutien aux victimes et aux policiers. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages témoignent d’une solidarité immédiate.

Ce réflexe de communauté, je le ressens aussi. Dans des moments comme celui-ci, on a besoin de se sentir liés, de savoir que les victimes ne sont pas seules.

Pourquoi ce genre d’attaque nous touche autant ?

Parce qu’un lycée, c’est censé être un lieu protégé.

Et parce que nous avons tous :

un proche scolarisé,

un souvenir personnel lié à l’école,

ou tout simplement l’idée que l’éducation doit rester un espace sûr.

Comment réagir face à ce climat d’insécurité ?

Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais voici quelques pistes :

Rester informé via des sources fiables (par exemple les alertes locales ou les médias de référence comme Nice-Matin).

Dialoguer avec les jeunes : comprendre leurs peurs, les rassurer sans dramatiser.

Soutenir les enseignants et personnels scolaires qui, eux aussi, sont en première ligne.

J’ai déjà eu à rassurer un proche après un fait divers similaire. Parler, expliquer simplement, peut apaiser beaucoup plus qu’on ne le croit.

En conclusion

Cette attaque au couteau au lycée horticole d’Antibes nous rappelle à quel point nos écoles doivent rester des sanctuaires de sécurité et de savoir. Derrière chaque fait divers, il y a des visages, des familles, des histoires bouleversées. Et si je retiens une leçon, c’est bien celle-ci : nous devons rester vigilants, solidaires, et continuer à défendre des lieux d’éducation où chacun se sent en sécurité.

