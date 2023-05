En Australie, une femme a écopé d’une peine de prison après avoir eu un enfant avec un garçon âgé seulement de 12 ans. Les parents ont donc porté l’affaire devant la justice.

La différence d’âge entre deux partenaires n’est pas toujours choquante, mais dans cette situation, elle est consternante. De plus, l’affaire est assez surprenante, car la mère de famille qui avait déjà trois enfants est apparemment tombée amoureuse d’un ami de sa jeune fille. Malgré son jeune âge de 12 ans, cela ne l’a pas empêchée d’avoir plusieurs relations sexuelles avec le mineur et sans aucune protection. Cette relation a donc débouché sur une grossesse puis une naissance.

Six ans de prison pour cette mère de 3 enfants

Les parents du jeune adolescent ont porté l’affaire devant la justice en Australie et un test ADN a été réalisé. Ce dernier a confirmé que le garçon de 12 ans était bien le père de ce petit enfant. Le juge a questionné l’accusée notamment en lui demandant si elle ne s’était jamais rendu compte que les sentiments éprouvés pour un mineur n’étaient pas appropriés. La justice a donc décidé de la condamner à six ans de prison et elle aura l’occasion d’opter pour une libération conditionnelle lorsqu’elle aura fait trois ans.

La fillette est née en Australie en 2014

C’est le journal Melbourne Age qui a partagé cette affaire qui a surpris de nombreux Australiens. Il donne quelques précisions en révélant que les rapports sexuels ont commencé en 2011 et ils ont eu des contacts intimes pendant près de deux ans. Par conséquent, la grossesse de 2013 a débouché sur la naissance d’une petite fille en mai 2014. Cette dernière aura donc seulement 12 ans de différence avec son père. Ce n’est pas la première affaire où un mineur devient père ou mère de famille.