Avec quel instrument faire débuter la musique à son enfant ?

Vous êtes nombreux à rechercher le bon kit de démarrage en musique pour votre enfant. Très bonne idée ! En effet, les instruments de musique aident les enfants à cultiver leurs compétences sociales et à développer leur esprit créatif.

Nous vous proposons dans cet article une liste d’instruments pour initier votre enfant à la musique.

Le Xylophone

De la famille des percus-claviers, le xylophone est un instrument basé sur les accords et qui aide votre enfant à commencer à jouer des airs simples. Il permet ainsi à ce dernier de s’entraîner à produire des mélodies et des rythmes.

Constitué de lames de différentes tailles et de différentes couleurs, c’est un instrument qu’on frappe avec des petits maillets. Le plus amusant, c’est qu’il est disponible en plusieurs motifs très fun et attractifs pour amuser vos enfants durant leur apprentissage.

Les Tambours

Les tambours sont des instruments très amusants qui peuvent enseigner le rythme à vos enfants, un élément essentiel dans l’art de la musique. Vous pouvez trouver sur le marché plusieurs modèles de tambours de différentes couleurs pour le plus grand bonheur de vos enfants. Le son est produit par une membrane tendue vibrant sur un cadre.

C’est un instrument à percussion qui aide les enfants à apprendre la coordination œil-main. Il permet également à l’enfant d’avoir le premier goût de la frappe à la batterie.

Des instruments proches comme le djembé, le derbouka ou la grosse caisse sont aussi de bons choix.

Le piano

Le piano fait partie des meilleurs instruments de base choisis par les parents pour leurs enfants. Important facteur de socialisation, le piano est un instrument de prestige qui favorise l’esprit d’équipe. C’est un instrument qui peut stimuler les capacités scolaires de votre enfant et lui donner goût à la musique. Constituant la base de beaucoup de musique, le piano est l’idéal tremplin pour introduire votre enfant au monde de la musique. Cela vaut vraiment le coup d’en acheter un à votre enfant.

La flûte

Techniquement, c’est l’un des instruments à vent les plus faciles à jouer. La flûte peut être considérée comme l’instrument d’accès au monde des bois pour vos enfants. C’est un excellent instrument pour libérer le talent de vos enfants dès leur plus jeune âge.

Elle favorise l’augmentation de sa capacité mémoire, de la gestion du temps, etc. Elle se joue avec la bouche en complicité avec les doigts et est disponible un peu partout dans les points de vente d’instruments musicaux. C’est l’instrument par excellence pour faire ses premiers pas dans la musique.

La guitare

La guitare est certainement l’un des instruments les plus populaires après le piano. L’instrument peut aider vos enfants à développer une dextérité manuelle qui peut être appliquée à certains aspects de la vie.

Instrument à cordes, la guitare permet à l’enfant de jouer facilement des morceaux qui lui plaisent. Si votre enfant est du genre timide, la guitare possède un effet extériorisant qui pourrait lui être utile. Adaptable à plusieurs styles de jeu, elle existe sous plusieurs modèles.

L’Harmonica

Remplisseur de bas de musique, l’harmonica est un instrument de musique fantastique pour vos enfants. Il constitue pour eux un véritable outil d’apprentissage à l’esprit musical. Il est généralement en plastique et est disponible en différentes couleurs assorties. Issu de la famille des bois, il s’agit d’un instrument à vent qui produit des notes en vibrant au passage de l’air. Très facile à manipuler, vous pouvez en trouver sous plusieurs motifs.

Voilà donc autant d’instruments que nous vous conseillons pour faire commencer la musique à votre enfant. Dans le doute, vous pouvez en essayer plusieurs et voir celui qui lui plaît le plus. Laissez-le découvrir son talent.