A Quévert, un minibus, mis en service en 2017, rend de beaux services en soutien aux activités associatives et municipales. Gracieusement fourni à la collectivité par Infocom France, ce véhicule s’inscrit dans une démarche de partenariat fondée sur la régie publicitaire. Un domaine dans lequel Infocom France, à notre avis, excelle !

Quévert : un minibus municipal au service des associations

A Quévert, le minibus municipal mis à disposition grâce au partenariat avec Infocom France, véritable outil de mobilité pour les associations et services de la ville, arbore un nouveau look ! Pendant trois ans, 19 entreprises, principalement de Quévert et des alentours de Dinan, se sont engagées à apposer leur logo sur les parois du véhicule. Cette transformation a été mise en lumière par le maire Philippe Landuré lors d’une présentation officielle. Depuis son lancement, le minibus a parcouru 63 000 km, dont 14 618 km rien qu’en 2023. Cette année, il a été utilisé pour 21 déplacements associatifs, desservant diverses activités telles que le rink-hockey, le badminton ou encore les Piqués de la rose. Il a également été sollicité par des associations extérieures à Quévert, comme la Dinannaise, pour leurs besoins de transport.

Au sein de la municipalité, le minibus est un atout pour l’accueil de loisirs, Quév’Jeunes, ainsi que pour les déplacements collectifs des agents municipaux et des élus, totalisant 44 déplacements. « C’est un bel outil de covoiturage », souligne le maire. Bien qu’il ait été financé par le principe de régie publicitaire grâce à Infocom France, l’utilisation du minibus n’est pas entièrement gratuite : en plus du carburant, les associations de Quévert doivent s’acquitter de 12 centimes d’euros par kilomètre, tandis que pour les associations extérieures, le tarif est de 19 centimes par kilomètre. A notre avis, ce système de participation contribue à un usage responsable et équilibré du véhicule au sein de la communauté.

Quévert : un équilibre parfait entre dynamisme urbain et charme rural

Quévert, située aux portes de Dinan, incarne parfaitement l’harmonie entre les avantages de la vie urbaine et le charme de la vie rurale ! Commune dynamique et agréable à vivre, elle s’illustre par son engagement environnemental, notamment à travers une politique de zéro phyto, et arbore fièrement le label « terre saine ». La connectivité est un autre atout majeur pour Quévert, bénéficiant d’un excellent réseau de bus Dinamo et d’une navette scolaire gratuite pour les élèves du groupe scolaire « Le Petit Prince ».

Charmante et agréable à vivre, Quévert n’en oublie pas pour autant de proposer une vie locale rythmée par des événements réguliers… Chaque dimanche matin, le bourg s’anime avec le marché hebdomadaire, et les festivités ne sont pas en reste, avec le traditionnel feu d’artifice de la fête nationale en juillet et les célébrations des fêtes de fin d’année. En août, la commune vibre au son du jazz avec le festival « Jazz en place », tandis que le premier week-end de novembre, la fête de la Pomme, organisée par « Les Mordus de la Pomme », met à l’honneur ce fruit emblématique.