La baisse des impôts sera bien accueillie par plusieurs millions de foyers. Ce geste coûtera 1.1 milliard d’euros, mais la somme sera compensée.

Une baisse d’impôts de 350€ pour une personne célibataire

La baisse des impôts est une bonne nouvelle pour 3.7 millions de foyers. Ce chiffre sera plus important cette année puisque 500 000 ménages bénéficieront de cette réduction. Cette mesure aura toutefois un coût pour la France puisqu’elle coûtera 1.1 milliard d’euros. L’Agence France Presse a tout de même précisé que le montant sera compensé grâce à la lutte contre la fraude fiscale. Cette dernière rapporte de plus en plus à l’État, car les caisses ont pu accueillir près de 10 milliards d’euros.

En ce qui concerne la baisse des impôts, le montant ne sera pas universel puisqu’il sera fixé en fonction des revenus. Par exemple, une personne vivant seule serait amenée à bénéficier d’une réduction non négligeable de 350 euros. Par conséquent, le montant pour un couple serait multiplié par deux et la réduction serait dans ce cas de figure de 700 euros. Le gouvernement a donc tenté de faire sortir des Français du système des impôts, car selon Manuel Valls, le nombre affiché en 2013 était trop important.

Des efforts demandés aux ministères

En effet, le Premier ministre expliquait au Monde il y a quelques semaines que le nombre d’imposés était de 20 millions. Ce chiffre avait augmenté de 2 millions par rapport à celui de 2010. Le gouvernement tente donc de réaliser des économies en proposant diverses pistes. De nouvelles mesures devraient être prises dans les ministères. En effet, les dépenses de fonctionnement devront baisser au cours des prochaines années. François Hollande a fixé une diminution de 5 % pour 2015, 10 % pour l’année d’après et 15 % pour 2017. Ces mesures n’ont toutefois pas l’impact escompté puisque le déficit de la France continuera de se creuser selon le Parisien en raison d’un faible taux d’intérêt.