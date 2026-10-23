Beyrouth, 23 octobre 1983 : Laurent Thorel et 57 autres militaires périssent dans l’attentat du Drakkar

Beyrouth, 23 octobre 1983 : Laurent Thorel et les 57 autres victimes du Drakkar

Que s’est-il passé à Beyrouth, en octobre 1983, pour que l’attentat du Drakkar reste l’un des épisodes les plus meurtriers de l’histoire militaire française contemporaine ? Et comment se souvenir des 58 parachutistes tués, parmi lesquels Laurent Thorel, sans réduire leur histoire à un bilan ? Ces questions ramènent à une mission de paix menée dans un Liban déchiré par la guerre civile, où les militaires français de la Force multinationale de sécurité étaient exposés à des risques considérables.

À l’aube du 23 octobre, un attentat-suicide à la voiture piégée détruit l’immeuble Drakkar, utilisé comme poste par les soldats français. Le caporal Laurent Thorel, originaire d’Ailly-le-Haut-Clocher, dans la Somme, compte parmi les victimes. Je trouve que son histoire locale donne une mesure concrète de ce drame : derrière les chiffres, il y a des familles, des communes et une mémoire qui se transmet encore, plus de quatre décennies après les faits.

Repère Donnée Date et lieu 23 octobre 1983, Beyrouth, au Liban Victimes françaises 58 militaires des 1er et 9e régiments de chasseurs parachutistes Autres pertes françaises 15 blessés et 26 militaires indemnes sur place Laurent Thorel Caporal, originaire d’Ailly-le-Haut-Clocher

L’attentat du Drakkar dans le contexte de la guerre du Liban

En 1983, la Force multinationale de sécurité rassemble des contingents étrangers présents à Beyrouth dans un contexte de guerre civile et d’instabilité politique. Les soldats français sont notamment déployés pour contribuer à la sécurité, mais la frontière entre mission de protection et exposition directe au conflit se révèle tragiquement mince.

Le 23 octobre, l’immeuble qui abrite le poste français est frappé par un camion piégé conduit lors d’un attentat-suicide. Quelques minutes plus tard, une attaque distincte vise le quartier général des Marines américains près de l’aéroport. Ces deux explosions, presque simultanées, font aussi des victimes civiles libanaises et bouleversent la présence internationale dans la capitale.

58 militaires français tués, un bilan qui marque l’armée

Le bilan français est de 58 morts : 55 soldats du 1er régiment de chasseurs parachutistes et trois du 9e régiment. Quinze autres militaires sont blessés, tandis que 26 sont indemnes. À l’époque, cette attaque constitue la perte la plus lourde subie par l’armée française depuis la fin de la guerre d’Indochine, en 1954.

Les secours et les unités présentes sur place commencent rapidement les recherches dans les décombres. L’extraction des victimes et des survivants se poursuit durant quatre jours, un travail éprouvant qui donne aussi la mesure de la destruction. Ce décompte n’est pas une simple statistique : il rappelle l’ampleur de l’effort de secours et le prix humain de l’attentat.

Quand je relis les chiffres, je m’arrête toujours sur l’écart entre la précision du bilan et ce qu’il ne peut pas raconter : l’attente des proches, les longues opérations de recherche, puis le retour du silence. C’est une première observation personnelle, mais elle éclaire un enjeu essentiel de la mémoire militaire : les nombres fixent les faits, sans jamais contenir toute l’expérience humaine.

Laurent Thorel, un nom qui relie l’histoire nationale aux communes

Laurent Thorel était caporal et venait d’Ailly-le-Haut-Clocher, dans la Somme. Son nom relie le drame survenu à Beyrouth à une commune précise, où l’hommage rendu au jeune militaire permet de faire vivre un souvenir qui pourrait autrement sembler lointain.

Je pense ici aux cérémonies locales, où une plaque, un nom prononcé à voix haute ou un récit transmis par une famille donnent une présence tangible à l’histoire. C’est ma seconde remarque personnelle : la mémoire ne se construit pas seulement dans les livres ou les grandes commémorations, elle se tient aussi dans ces gestes modestes, répétés d’une génération à l’autre.

Nommer les victimes aide à ne pas réduire les parachutistes à un chiffre collectif.

aide à ne pas réduire les parachutistes à un chiffre collectif. Rappeler leur unité situe leur engagement au sein des 1er et 9e régiments de chasseurs parachutistes.

situe leur engagement au sein des 1er et 9e régiments de chasseurs parachutistes. Relier le drame aux lieux de vie fait comprendre que l’attentat a touché des familles et des communautés bien au-delà du Liban.

fait comprendre que l’attentat a touché des familles et des communautés bien au-delà du Liban. Transmettre le contexte permet d’évoquer les risques d’une mission militaire menée au cœur d’un conflit.

Pourquoi le souvenir du 23 octobre 1983 reste important

Le bilan de 58 militaires français tués, auquel s’ajoutent 15 blessés, demeure un repère central pour comprendre le choc provoqué par l’attentat. Du côté américain, l’attaque contre les Marines fait 241 morts. Ces chiffres officiels montrent que, le même matin, deux contingents de la Force multinationale sont frappés dans des attentats coordonnés à Beyrouth.

En 2026, plus de 42 ans après les faits, le souvenir du Drakkar invite aussi à poser une question politique : comment définir les objectifs d’une intervention, protéger les soldats et réévaluer les risques lorsque la situation se dégrade ? Se souvenir ne consiste pas à simplifier les choix de l’époque, mais à maintenir ces questions dans le débat public.

Le nom de Laurent Thorel, comme ceux des 57 autres militaires français tués, rappelle qu’une mission menée au Liban a laissé des traces durables dans les familles, les régiments et les communes. À Beyrouth, en octobre 1983, l’attentat du Drakkar a fait de ces victimes un repère majeur de la mémoire militaire française.

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