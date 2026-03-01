Bicentenaire d’Ottawa et du canal Rideau : McKay, pionnier majeur de Bytown célébré

Bicentenaire d’Ottawa et du canal Rideau : au cœur de 2026, on revient sur le parcours de Thomas McKay, ce pionnier qui a bâti Bytown et forgé le destin d’une cité en plein mouvement.

Année Événement Impact 1817 Arrivée de Thomas McKay et de sa famille au Canada Début d’une carrière de maçon et l’intégration dans les réseaux artisanaux; premières traces d’un esprit entrepreneurial. 1826 Installation à Bytown et début des travaux du canal Rideau Pose les bases d’un grand projet d’infrastructure et d’un nouveau cœur économique pour la future capitale. 1826 – 1832 Construction des huit écluses et ouvrages clefs, dont Hartwell Transformation du paysage et du réseau de transport; démonstration d’un savoir-faire hydraulique et maçonnerie avancé. Dow’s swamp → Dow’s Lake Dredging et aménagement des terrains adjacents Création d’un espace urbain stratégique et d’opportunités économiques locales. 1855 Décès de Thomas McKay Fin d’une ère, mais l’héritage industriel et urbain persiste. 2007 Rideau Canal inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO Reconnaissance internationale et cadre renforcé pour les initiatives patrimoniales en 2026.

McKay, pionnier majeur de Bytown et la naissance d’Ottawa

Je me suis souvent demandé ce qui pouvait transformer une cité naissante en une métropole durable. McKay n’est pas qu’un nom sur les registres: c’est l’artisan d’un réseau d’infrastructures et d’opportunités. Maçon de métier, il devient entrepreneur et membre actif de la communauté locale, travaillant aux côtés de John Redpath, Thomas Phillips et Andrew White pour ériger les écluses et les ponts qui donnent vie au canal Rideau. Son implication ne s’arrête pas au chantier: il occupe des fonctions publiques, devient juge de paix et officier de milice, montrant qu’un savoir-faire technique peut aussi porter la responsabilité civile et politique. Dans les années 1820, Bytown est encore une brique en devenir; deux décennies plus tard, elle s’impose comme pivot du commerce et de l’urbanisme dans la région.

Pour mieux comprendre l’étendue de son travail, voici quelques repères clés :

Maçon et entrepreneur – une maîtrise des techniques qui soutient des ouvrages lourds et durables.

– une maîtrise des techniques qui soutient des ouvrages lourds et durables. Co-fondateur d’une équipe dédiée – collaboration avec John Redpath, Thomas Phillips et Andrew White, une alliance qui accélère les chantiers.

– collaboration avec John Redpath, Thomas Phillips et Andrew White, une alliance qui accélère les chantiers. Héritage urbain – transformation de Dow’s swamp en Dow’s Lake et création d’un terrain favorable à l’expansion de Bytown.

– transformation de Dow’s swamp en Dow’s Lake et création d’un terrain favorable à l’expansion de Bytown. Engagement civique – rôle de juge de paix et officier de milice, démontrant que conduite professionnelle et service public vont de pair.

Rideau canal et le bicentenaire: une mémoire collective

Le canal Rideau n’est pas qu’un miracle d’ingénierie; c’est une promesse de sécurité et de prospérité. Entre 1826 et 1832, McKay et ses partenaires achèvent les écluses et posent les fondations d’un réseau qui relie Ottawa à Kingston. Cette voie navigable, pensée pour résister aux aléas historiques, devient une colonne vertébrale du développement régional et de l’identité locale. En 2007, l’UNESCO l’inscrit au patrimoine mondial, un geste qui résonne en 2026 comme un appel à préserver les savoir-faire et les paysages qui ont permis à Bytown de devenir Ottawa. Le bicentenaire devient alors l’occasion de rassembler les communautés autour d’expositions, de visites et d’événements qui rappellent que l’histoire peut guider les choix urbains et touristiques de demain.

Repères pour 2026 : comment suivre le mouvement

Programmations culturelles – expositions et performances autour du passé industriel et du génie civil.

– expositions et performances autour du passé industriel et du génie civil. Visites guidées thématiques – parcours « Bytown et les écluses » pour touristes et écoles.

– parcours « Bytown et les écluses » pour touristes et écoles. Éducation et patrimoine – partenariats entre musées, universités et autorités locales pour raconter l’histoire de McKay et du canal.

Ce que cela change pour les visiteurs et les habitants en 2026

Pour ceux qui vivent et visitent la région, le bicentenaire devient une invitation à observer comment le passé nourrit le présent. Les circuits historiques, les musées et les centres d’interprétation donnent du sens à une mémoire collective tout en fournissant des pistes concrètes pour l’avenir, que ce soit en matière de tourisme durable, d’éducation civique ou de préservation du patrimoine architectural. Je remarque aussi que les plans de développement contemporain s’inscrivent dans une logique de continuité : préserver les espaces verts, valoriser le patrimoine industriel et favoriser des modes de déplacement plus propres autour du canal et du centre-ville.

Ainsi, la figure de McKay et les échos du canal Rideau éclairent une décennie où patrimoine et modernité coexistent. Le travail des écluses, les choix urbanistiques et les récits locaux invitent chacun à participer à la préservation d’un héritage qui demeure vivant et pertinent dans le quotidien des Montréal et des Ottawiens modernes. Ainsi, le Bicentenaire d’Ottawa et du canal Rideau.

