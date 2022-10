Vous aimez consommer les produits carnés, de préférence en circuits courts ? Dans le cas de la viande, avez-vous songé à choisir une e-boucherie locale en ligne ? Les habitudes de consommation ont profondément changé et continuent d’évoluer. Les producteurs locaux l’ont bien compris. La preuve, l’essor du e-commerce, pour mettre à votre disposition les produits.

Amap, bornes automatiques d’achats de fruits et légumes, formules d’abonnement paniers, etc, les commerces artisanaux sont également très actifs dans l’e-commerce. Si vous voulez acheter authentique et terroir, vous avez sûrement un e-artisan disponible, dans un rayon plus ou moins proche, pour satisfaire votre demande.

LES POINTS DE VIGILANCE AVANT D’E-ACHETER SA VIANDE

Tout comme sur certains aliments, les clients restent exigeants sur la qualité et la fraîcheur de la viande. Aussi, pour s’assurer de choisir le meilleur boucher-charcutier en ligne, voici une liste (non exhaustive) de points de vigilance, à checker avant de dégainer sa carte et d’e-acheter une viande :

Les avis : que ce soit par le bouche-à-oreille ou directement via les évaluations clients, le site a-t-il une bonne renommée ?,

Les moyens de paiement et la sécurité du site,

Les conditions de livraisons,

L’origine des viandes commercialisées sur le site (infos sur l’animal, le producteur, les conditions d’élevage et d’abattage,…),

Le conditionnement du produit (emballages) et respect de la chaîne du froid

Leur traçabilité,

Les délais de livraisons

Sur cette base, vous aurez déjà de bons indicateurs pour prendre votre décision d’acheter ou pas. Vous n’avez plus qu’à profiter de votre temps libre avant que votre morceau choisi ne vous soit livré ! Zéro inconvénients (pluie, froid, vent, faire la queue à une caisse,…), que des bénéfices. Rassurez-vous, les emballages alimentaires adéquats existent et permettent aux e-artisans bouchers de délivrer des prestations et services de qualité.

CHOISIR UNE E-BOUCHERIE LOCALE : AVANTAGES

Choisir une e-boucherie locale, en privilégiant les circuits courts est déjà en soi une belle façon de contribuer au dynamisme économique de votre terroir. Hormis cette considération, les avantages à acheter sa viande sur une e-boucherie locale sont bien réels, parce que vous :

avez une belle qualité de viande au meilleur prix,

connaissez l’origine de votre steak car achat direct producteur,

avez une offre produits variée, sans vous déplacer : lapin, volailles, veau, bœuf, chèvre, poulet, agneau, bison, porc, mouton,etc.

De fait, trouver le e-boucher local est désormais chose aisée. En effet, dans quasi toutes les régions de France, les producteurs s’organisent pour être visible en ligne et sur des plateformes communautaires.

Désormais, avant de filer en grande surface et d’acheter de la viande from Petaouschnock, et si vous vous décidiez enfin à choisir une e-boucherie locale en ligne ?