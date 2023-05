Le cancer de la prostate, en ce qui concerne la rechute, ne serait pas aidé par le tabac, car les fumeurs auraient deux fois plus de risque de retomber malades. La récidive biologique est même de 80 %.

Il est déjà connu que le tabac est néfaste pour la santé, car il est responsable de plusieurs désagréments, dont des maladies graves comme le cancer. Toutefois, les fumeurs peuvent aussi entacher leurs chances de guérir d’un cancer de la prostate, car la rechute serait beaucoup plus importante. Une étude a montré que la récidive biologique atteignait même 80 %, ce taux est donc très élevé.

Le tabac favorise la récidive d’un cancer de la prostate

De ce fait, les consommateurs de cigarettes mettraient doublement leur vie en danger et ils n’optimiseraient pas leur guérison. En effet, les résultats montrent que les anciens fumeurs ont seulement un risque de rechute de 63 %, ce qui représente près de 17% de moins. En parallèle, les scientifiques se sont attardés sur la durée à laquelle un fumeur était considéré non-fumeur lorsqu’il avait stoppé le tabac.

Ils ont constaté qu’ils devraient attendre au moins une décennie sans cigarettes pour obtenir les mêmes bénéfices que les non-fumeurs.

Les fumeurs invités à stopper en cas de cancer

Pour arriver à ces constatations, les auteurs qui ont fait l’objet d’une publication dans l’European Urology ont étudié le profil de plusieurs milliers de fumeurs et de patients atteints d’un cancer de la prostate. De ce fait, les personnes malades sont invitées à prendre conscience des dangers occasionnés par le tabac. Ce dernier est au cœur de plusieurs effets négatifs qui peuvent être à l’origine d’une rechute.

Toutefois, les auteurs révèlent qu’il n’est jamais trop tard pour mettre un terme à cette addiction, mais il est préférable de la stopper le plus tôt possible et même de ne jamais commencer.