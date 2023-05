Le café Carte Noire pourrait être acquis par Lavazza qui a décidé de faire une offre. Cette enseigne française passerait ainsi du côté de l’Italie et il aurait fallu débourser une très forte somme d’argent.

Carte Noire et Lavazza sont deux grands noms dans le domaine du café et leurs produits envahissent les rayons des centres commerciaux. La première enseigne appartient au groupe Mondelez International qui est américain. C’est en 1978 que René Monnié a fondé cette société baptisée Grand’Mère qui commercialise plusieurs marques dont Maison du Café et Jacques Vabre. Avant d’aller du côté des USA, la société était passée chez Jacobs Suchard et désormais, c’est Lavazza qui pourrait remporter la mise.

Carte Noire passerait de l’Amérique à l’Italie

Cette enseigne a vu le jour en 1895 grâce à Luigi Lavazza. Elle a eu l’occasion pour 600 millions d’euros de s’offrir en janvier 2015 les marques Grand’Mère et L’Or. Désormais, elle a lancé son cheval de bataille du côté de Carte Noire, car selon une information des Échos, l’entreprise aurait emporté la mise pour 800 millions d’euros. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans les objectifs du groupe qui souhaite s’offrir le marché international. Pour cela, il doit obtenir un chiffre d’affaires conséquent de deux milliards de dollars.

Lavazza doperait son chiffre d’affaires en s’offrant Carte Noire

Aujourd’hui, en dehors de l’Italie, Lavazza peut se vanter de réaliser 50 % de ses ventes, mais le groupe souhaite atteindre 70 % avec cette nouvelle acquisition. Cette transaction permettrait à l’italien de mettre la main sur l’espace économique européen, mais le rachat ne concernerait pas le café instantané ainsi que les dosettes T-Discs qu’il est possible d’utiliser avec la machine à café Tassimo. C’est donc une très bonne année pour Lavazza qui a fêté tout de même en 2015 ses 120 ans. Il ne faut pas oublier que Carte Noire a été une marque française avant de passer d’un continent à un autre.