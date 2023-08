Casino crypto en ligne : quels sont les avantages ?

L’industrie des casinos en ligne se développe à une vitesse impressionnante ces dernières années. Une multitude de sites voient régulièrement le jour. Et les offres sont de plus en plus extraordinaires. Des bonus incroyables, une ludothèque époustouflante, la possibilité de jouer en Live… Ces plateformes ne cessent d’innover pour épater le public et faire face à la concurrence. Par ailleurs, elles accordent une importance capitale à la sécurité et au confort de leurs clients. C’est pourquoi elles adoptent des solutions de paiement modernes et plus discrètes. Parmi elles, les cryptomonnaies. Découvrez justement les avantages des crypto casinos.

Qu’est-ce qu’un crypto casino ?

Un crypto casino est un site de jeux qui accepte exclusivement les paiements en cryptomonnaie. Lucky Block est probablement le plus connu de ce type de plateforme. Il est basé sur la Binance Smart Chain. À ses débuts, il était uniquement dédié à la loterie en ligne. Puis, il a étendu ses activités. Aujourd’hui, il dispose d’une ludothèque de plus 3 000 jeux.

Entre machines à sous, jeux de table, jeux crash ou encore paris sportifs, il vous donne largement le choix. Un Live Casino est également disponible. Par ailleurs, il a développé son propre token, LBLOCK. À noter qu’il existe de nombreux autres casinos crypto. Parmi eux, Bets.io, Bitcasino, CloudBet ou encore Mega Dice.

Quels sont les avantages d’un crypto casino ?

Un casino crypto offre de nombreux avantages à ses clients. Faisons le point.

Des transactions nettement plus sécurisées

Un casino crypto vous offre la possibilité d’effectuer des retraits/dépôts sans fournir vos coordonnées bancaires. Ces informations sensibles restent ainsi à l’abri des individus malveillants. Cela limite les risques de vol. Par ailleurs, les transactions sont sécurisées et transparentes. Chaque opération est automatiquement inscrite sur la blockchain, un registre inviolable et immuable. Vous pouvez ainsi jouer sereinement à vos jeux préférés.

Un degré élevé d’anonymat

Un casino crypto vous permet de jouer sans révéler votre identité. Sur Lucky Block par exemple, vous pouvez choisir de masquer votre nom d’utilisateur. Aussi, les transactions sont anonymes. Vous devez uniquement fournir votre adresse de wallet crypto pour effectuer les opérations. Celle-ci se présente sous la forme d’une combinaison de chiffres et lettres.

Ainsi, elle ne permet en aucun cas de vous identifier. En outre, votre activité de jeux n’apparaîtra pas sur votre relevé bancaire. À noter toutefois que le site peut vous demander de fournir des informations personnelles dans certains cas.

Des transactions plus rapides

Les transactions en cryptomonnaies se font de pair-à-pair. C’est-à-dire sans passer par des tiers de confiance comme la banque ou les fournisseurs de paiement. Elles sont donc beaucoup plus rapides. Les dépôts sont généralement instantanés. Aussi, vos fonds sont disponibles dans votre wallet crypto en quelques minutes pour les retraits. Il est cependant à noter que les procédures de vérification du casino peuvent retarder les paiements.

Des frais de transactions plus faibles

Les frais de transactions sont plus faibles pour les cryptomonnaies en raison de leur nature décentralisée. Ainsi, vous disposez de plus de fonds pour vous amuser et tenter votre chance aux jeux. Aussi, le montant net de vos gains est plus élevé. C’est d’ailleurs l’un des plus grands avantages de jouer sur un casino crypto en ligne.

Une grande accessibilité

Certains pays interdisent les casinos en ligne. C’est par exemple le cas de la plupart des États islamiques. Les opérateurs de paiement bloquent alors les transactions avec les sites de jeux dans ces zones. Résultat ? Les joueurs n’ont d’autres choix que de jouer en mode démo sur les rares titres disponibles. Un crypto casino permet justement de contourner ces restrictions.

En effet, les cryptomonnaies ne sont soumises à aucun contrôle gouvernemental pour le moment. Il est donc possible de les utiliser n’importe où dans le monde. Voilà pourquoi un casino crypto est accessible partout.

Une plus grande sélection de jeux disponibles

Il existe également des pays qui interdisent certains jeux. Opter pour un casino crypto permet ainsi aux joueurs de vivre des expériences plus variées. Ils peuvent jouer aux machines à sous, à la roulette, au blackjack et même tenter leur chance aux jeux à jackpot.

Comment choisir un crypto casino ?

Jouez sur un casino crypto fiable pour profiter d’une expérience de jeux optimale. Tenez compte des critères suivants en faisant votre choix.

Les licences de jeux

Choisissez uniquement les casinos crypto titulaires d’une licence délivrée par une autorité de jeux. Ce sont les plus sûrs, sécurisés et fiables. Ils sont soumis à des normes strictes visant à garantir la protection des joueurs et de leurs fonds. Aussi, ils proposent toujours des jeux équitables qui vous offrent réellement des chances de gagner.

Les jeux disponibles

Actuellement, les jeux de casino en ligne ne se limitent plus aux machines à sous et aux jeux de table. Les meilleurs sites proposent également d’autres activités telles que :

Le Monopoly ;

La Roue de la Fortune ;

Les paris sportifs ;

Les jeux crash ;

La loterie ;

Les jeux à jackpot ;

Les cartes à gratter et bien d’autres encore.

Optez pour un casino crypto qui offre un répertoire de jeux de varié pour une expérience complète. La présence d’un Live Casino est également un plus si vous préférez jouer avec un vrai croupier. Assurez-vous par ailleurs que le site collabore avec des fournisseurs de renom. Micrograming, Play’n’Go, Evolution Gaming ou encore NetEnt figurent par exemple parmi les éditeurs les plus populaires du moment.

Les bonus

La plupart des casinos crypto distribuent régulièrement des bonus à leurs clients. Ces primes se présentent sous forme d’argent réel ou de tours gratuits. Sur certains sites, elles sont extrêmement alléchantes et peuvent s’élever jusqu’à 5 BTC. Cependant, informez-vous sur les conditions de mise avant d’émettre un verdict. Il s’agit du nombre de fois où devez miser le montant de votre bonus pour pouvoir retirer vos gains. Recevoir un bonus de 1 BTC avec une exigence de mise 50x à remplir en 14 jours n’est pas si intéressant finalement.

Les cryptomonnaies prises en charge

La plupart des casinos crypto acceptent Bitcoin et Ethereum. Mais peut-être préférez-vous d’autres devises digitales comme Ripple, Dogecoin ou encore BNB ? Assurez-vous que la monnaie que vous souhaitez utiliser soit disponible sur le site qui vous intéresse. Et dans la mesure du possible, optez pour une plateforme qui prend en charge une vaste sélection de cryptomonnaies.

Le service clientèle

Privilégiez les casinos crypto dont le service clientèle est accessible 24 /7 par téléphone ou par Live Chat. Ainsi, vous bénéficiez d’une assistance à toute heure en cas de souci. Que ce soit concernant le fonctionnement du site, les méthodes de paiements ou encore les jeux. Vérifiez également la section FAQ. Vous y trouverez généralement les solutions aux problèmes les plus fréquents.

Le programme de Jeu Responsable

Les meilleurs casinos crypto en ligne proposent un programme de Jeu Responsable incluant des fonctionnalités comme :

L’auto-exclusion temporaire ou définitive ;

Les limites de dépôt, de retrait, de mise, de gains ou de temps ;

Une assistance pour les personnes souffrant de problèmes de jeux.

Ce programme a pour objectif de protéger les joueurs contre l’addiction et la dépendance.

Comment optimiser les gains sur un casino crypto ?

À présent voici quelques conseils pour optimiser vos gains sur un casino crypto.

Optez pour un jeu à RTP élevé

Le RTP ou taux redistribution correspond au pourcentage de vos mises sur une période définie que le casino vous rend. Prenons l’exemple d’un RTP de 95 %. Le site vous restitue alors 95 % de vos paris sur un intervalle de temps donné. Favorisez les jeux dont le taux de redistribution est supérieur à 92 %. En général, le blackjack et les machines à sous sont les plus payants.

Apprenez les règles du jeu et entraînez-vous

Vous avez choisi un jeu ? Commencez par apprendre les règles. Assurez-vous de bien les comprendre et les maîtriser. Vous pouvez ainsi établir des stratégies efficaces pour optimiser vos gains. Ensuite, entraînez-vous pour vous familiariser au jeu. Cela vous permet également de tester l’efficacité de vos stratégies et d’y apporter des modifications si nécessaire. En général, les casinos crypto vous permettent de jouer gratuitement en mode démo.

Utilisez intelligemment les bonus

Voici comment tirer profit des bonus, quelles que soient les exigences de mise :

Renseignez-vous sur les conditions de mise, la mise maximale autorisée et la durée de validité du bonus.

Définissez ensuite le montant du dépôt à effectuer pour être sûr de remplir les exigences de mise dans les délais impartis. Pour ce faire, tenez compte des informations recueillies précédemment et de la fréquence à laquelle vous jouez. Ainsi, vous êtes sûr de pouvoir retirer tous les gains générés par la prime.

Exemple

Voici un exemple pour mieux comprendre.

Bonus : 100 % de votre dépôt ;

Wager : 30x le montant du bonus + le dépôt ;

Validité : 14 jours ;

Mise maximale autorisée : 0,0001 BTC ;

Votre dépôt : 0,001 BTC.

Votre solde après l’ajout du bonus est donc de 0,002 BTC. Vous devez miser cette somme 30x, c’est-à-dire miser 0,06 BTC, pour pouvoir retirer vos gains. En supposant que vous optiez pour la mise maximale à chaque parti, vous devez effectuer 6 000 paris en 14 jours. Est-ce réalisable ? Si tel n’est pas le cas, réduisez le montant de votre dépôt. Mais attention ! Celui-ci doit être supérieur ou égal au dépôt minimum autorisé pour bénéficier de l’offre.

Apprenez à vous arrêter quand il le faut

Vous pourriez être tenté de continuer à jouer encore et encore lorsque les gains se succèdent. Ce comportement est cependant déconseillé. Le mieux serait de fixer une limite de gains. Arrêtez-vous lorsque vous avez atteint ce seuil. Puis, retirez une partie de vos bénéfices. L’autre partie vous servira à gonfler votre bankroll pour augmenter vos chances.

Quelles sont les précautions à prendre lorsque vous jouez sur un casino crypto ?

Un manque de self-contrôle risque de vous plonger rapidement dans la dépendance ou l’addiction. Par ailleurs, un comportement compulsif peut entraîner des pertes conséquentes. Vous devez donc prendre certaines précautions lorsque vous jouez.

Définissez un budget de jeux.

Vous devez uniquement miser l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. De ce fait, il faut absolument définir un budget avant de jouer. Et surtout, veillez à le respecter, quelles que soient les circonstances. De cette façon, vos conditions de vie ne seront pas affectées par les éventuelles pertes successives. Cela élimine également les risques d’endettement ou de faillite.

Activez les fonctionnalités de Jeu Responsable.

Définissez toujours des limites de dépôt, de mise et de temps lorsque cela est possible. Elles vous empêchent de jouer de manière excessive. Notamment au début, lorsque vous avez encore du mal à vous maîtriser. Aussi, n’hésitez pas à vous autoexclure si jamais vous présentez des signes de dépendance :

Les jeux occupent constamment toute votre pensée. Vous n’arrivez plus à vous concentrer sur autre chose.

Vous commencez à vous isoler.

Vous avez toujours envie de jouer. Et vous êtes incapable de vous arrêter, même si les pertes s’accumulent.

Surveillez l’évolution du cours des cryptomonnaies.

Les cryptomonnaies sont pratiques. Néanmoins, elles sont très volatiles. Vous devez de ce fait surveiller l’évolution de leurs cours. Ainsi, vous éviterez les pertes liées à une éventuelle dévaluation de la monnaie. Vous devez également. Les nouvelles régulations, un bear market, l’ajout de nouvelles fonctionnalités ou encore une polémique… Tout cela peut avoir une influence sur le cours d’une devise digitale. rester informé sur les évènements autour de la monnaie et du marché

Conclusion

Le marché des casinos crypto est actuellement en pleine croissance. Ces sites sont surtout appréciés pour leur grande accessibilité et le niveau de sécurité qu’ils offrent. Notamment au cours des transactions financières. En plus, les paiements sont extrêmement rapides sur ces plateformes. Par ailleurs, les meilleurs casinos crypto distribuent des bonus alléchants et proposent une vaste sélection de jeux.