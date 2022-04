Critère de choix par excellence, le bonus de bienvenue est largement utilisé par les joueurs pour trier toutes les plateformes. Les sites ne sont pas tous très généreux, mais certains peuvent se démarquer. Ces petits coups de pouce prennent plusieurs formes : les fameux tours gratuits et le bonus débloqué lorsque vous alimentez votre compte.

Jusqu’à 600 % pour le bonus de bienvenue

Si vous n’êtes pas un expert de ces plateformes, vous vous posez sans doute des questions concernant ces petits coups de pouce. Avec les meilleurs bonus de bienvenue des casinos, il est possible d’améliorer les mises. Il est important d’être vigilant, car des conditions peuvent être appliquées pour les versements, les mises et surtout les retraits. Il n’est donc pas possible de virer les bonus de bienvenue sur votre compte bancaire si vous ne misez pas cette somme d’argent.

Avant de céder à l’appel de ces bonus de bienvenue, il est conseillé de bien lire l’ensemble des conditions, vous serez à l’abri des mauvaises surprises. Black Label reste un casino très prisé puisqu’il propose 120 tours gratuits pour les machines à sous, ce sont les jeux les plus appréciés par les Français. Vous aurez aussi un bonus de 600 %, cela représente jusqu’à 1800 euros. Cette somme sera alors idéale pour augmenter vos mises.

Les bonus de bienvenue sont proposés aux nouveaux joueurs

Si vous êtes déjà inscrit sur un casino en ligne, vous aurez peut-être accès aux promotions qui sont proposées régulièrement. L’objectif premier consiste à fidéliser les clients déjà présents. Toutefois, les nouveaux joueurs ont les bonus de bienvenue, c’est un critère de choix pour les novices. Il faut généralement verser de l’argent sur son compte et attendre que la plateforme crédite le bonus. Ce dernier ne peut pas être retiré s’il n’est pas joué à plusieurs reprises avec les différents jeux : roulette, machines à sous, jeux de cartes, de dés…

Un bonus calculé en fonction de votre versement

Les plateformes fixent des montants que vous ne pouvez pas dépasser. De ce fait, il est possible d’obtenir 600 % de votre virement, mais dans la limite de 1800 euros. Si toutefois, ce pourcentage est plus élevé par rapport à votre montant, vous ne pourrez pas profiter d’un bonus de bienvenu supérieur.

Dans tous les cas, les meilleurs casinos en ligne sont souvent généreux, mais n’oubliez pas de regarder avec attention les avis déposés par les clients. Ces derniers auront de très bons conseils à partager avant votre inscription.

Casino, Pixabay – fielperson