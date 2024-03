Chariots mystères en supermarché : voici pourquoi tout le monde se les arrache

Cette initiative, qui allie suspense et bonnes affaires, attire une foule de consommateurs à la recherche de l’inespéré avec ces chariots mystères. Asseyez-vous (si vous le souhaitez), car nous allons explorer les dessous de cette tendance qui révolutionne l’expérience d’achat en supermarché.

L’origine des chariots mystères

Tout a commencé dans un Auchan de Dieppe, où une employée, inspirée par un concept vu à la télévision américaine, a suggéré l’idée d’un chariot mystère. L’enseigne a rapidement adopté cette idée, transformant des caddies emballés dans du plastique noir opaque en véritables trésors cachés. À l’intérieur, des produits invendus de toutes sortes promettent aux acheteurs des découvertes surprenantes à des prix défiant toute concurrence, avec des réductions atteignant -66 % du prix initial.

Le succès fulgurant

Le concept a connu un succès instantané, comme en témoigne une vidéo du Auchan de Bagnolet qui a cumulé 1,8 million de vues sur TikTok. L’engouement pour ces chariots est tel que le directeur de l’hypermarché de Dieppe rapporte avoir vendu près de 500 chariots depuis leur introduction. La popularité de l’opération a incité Auchan à étendre l’expérience à 45 de ses supermarchés, séduisant un public avide de bonnes affaires et d’expériences d’achat innovantes.

Carrefour emboîte le pas avec ses chariots mystères

Intrigué par le succès d’Auchan, Carrefour a lancé sa propre version des chariots mystères, baptisés « chariots surprises ». Avec une promesse similaire de découvertes à prix cassé, Carrefour a adapté l’offre en proposant des chariots d’une valeur légèrement supérieure, vendus à un prix unique de 49,90 €. Cette initiative a débuté dans plusieurs magasins de la région parisienne, lyonnaise, toulousaine, et du Nord, avec une offre limitée à 10 caddies par jour et par magasin.

Chariots mystères vs. chariots surprises : une compétition amicale

Bien que les deux enseignes proposent des produits similaires dans leurs chariots, la démarche de Carrefour, qui consiste à remercier Auchan pour l’inspiration, témoigne d’une rivalité amicale et d’une reconnaissance mutuelle de l’ingéniosité de l’autre. Cette compétition stimule l’innovation et enrichit l’expérience d’achat des consommateurs, désireux de profiter de ces offres uniques.

Les chariots mystères et surprises incarnent une tendance de consommation captivante qui combine l’excitation de l’inconnu à la satisfaction de réaliser des économies significatives. Ces opérations commerciales, en plus de dynamiser les ventes de produits invendus, créent un nouveau type d’expérience en magasin, où le plaisir de la découverte se mêle à l’anticipation d’une bonne affaire. Cette stratégie gagnant-gagnant pour les enseignes et les consommateurs pourrait bien inspirer d’autres acteurs du secteur à explorer des voies similaires d’innovation commerciale.