Les cigarettes dites légères seraient moins nocives pour la santé, mais c’est un leurre !

Le light est dans le viseur des spécialistes. De nombreuses études ont démontré que les boissons édulcorées étaient en fait un piège, elles nourrissent l’épidémie de l’obésité. C’est maintenant au tour des cigarettes light d’être sur la sellette. Selon une toute dernière étude américaine, ces cigarettes light auraient largement contribué à l’augmentation des cancers du poumon. Il est important de rappeler qu’actuellement, c’est la première cause de cancer en France comme partout sur la planète.

Les cancers du poumon sont les plus répandus dans le monde, plus de quatre sur cinq sont directement liés au tabac

Les hommes sont aujourd’hui les plus touchés mais néanmoins, cette tendance disparaît peu à peu au vu de l’augmentation du tabagisme féminin. La fréquence de ce cancer a progressé de plus de 20% en seulement cinq ans. La meilleure prévention est sans aucun doute de ne pas fumer ou de s’arrêter très vite.

C’est au milieu des années 1960 que le lien de causalité entre le tabagisme et le cancer du poumon a été établi avec certitude. Il peut se propager à d’autres parties du corps en formant des métastases, elles vont alors se loger dans les os, le cerveau ou le foie. Ce cancer est le plus meurtrier avec celui du pancréas, le taux de survie des personnes atteintes est de 5 ans après le diagnostic.

Les fumeurs tentent les cigarettes light afin de se protéger du cancer du poumon, l’effet inverse se produit

Les cigarettes light sont à nouveau au cœur des critiques, ce genre de produit ne permettrait pas de se prémunir d’un cancer. Vendues par l’industrie du tabac comme étant moins dangereuses, ces cigarettes light ont le vent en poupe. L’étude américaine parue dans la revue du National Cancer Institute tient à démontrer que ces cigarettes auraient même contribué à une recrudescence des cancers des poumons. La cause, les filtres ventilés qui sont présents dans ces cigarettes.

D’après les experts, ces trous feraient inhaler davantage de fumée, les particules fines arriveraient plus facilement dans les parties les plus profondes des poumons, des propos indiqués par un des principaux auteurs de cette enquête. Les chercheurs espèrent une prise de conscience et une prochaine réglementation de ces produits.

Se tourner vers le-cigarette et l’e-liquide

Si vous souhaitez diminuer votre consommation de nicotine afin de donner plus de chances à vos poumons, l’e-cigarette est une solution. Bien évidemment, des règles de consommation sont également à prendre en compte. Comme pour tout, l’excès peut nuire à votre santé. Dans le cas d’une cigarette électronique, cela peut s’avérer également dangereux et entraîner un cancer des poumons. Néanmoins, les risques sont moins importants qu’avec une cigarette classique.

Ainsi, en vapotant votre eliquide préféré, vous êtes amenés à insérer dans votre organisme les produits chimiques suivants :

acroléine,

méthylglyoxal,

formaldéhyde.

Ces produits chimiques peuvent en les consommant à modifier l’ADN. Cette modification peut entraîner par la suite des mutations cancéreuses. Nous rappelons qu’une petite étude a été menée sur quelques souris. Le nombre est trop restreint pour pouvoir affirmer que ces produits causent un cancer des poumons. Il est donc important de noter qu’aucune étude précise ne permet de déclarer avec précision que l’e-cigarette présente de graves dangers pour la santé.

Bien évidemment, ce qui est sûr, c’est que se passer de cigarettes, classiques ou électroniques, est la meilleure manière d’empêcher son organisme de se détruire. Pour cela, n’hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels de la santé.

La consommation des e-cigarettes augmenterait

Au cours de la dernière décennie, la consommation d’e-cigarettes, aussi connues sous le nom de vapoteuses, a considérablement augmenté. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes adultes et les adolescents, ce qui suscite une inquiétude croissante parmi les professionnels de la santé publique.

Les e-cigarettes ont été initialement commercialisées comme une alternative plus sûre aux cigarettes traditionnelles et comme un outil potentiel d’aide à l’arrêt du tabac. Cependant, de plus en plus de recherches soulignent que leur utilisation n’est pas sans risques.

La vapeur inhalée contient souvent de la nicotine, une substance hautement addictive qui peut avoir des effets néfastes sur le cerveau en développement des adolescents. Elle peut également contenir d’autres substances potentiellement nocives, telles que des produits chimiques de saveur et des sous-produits de la vaporisation.

Par ailleurs, la montée de la consommation des e-cigarettes est préoccupante car elle peut potentiellement conduire à une normalisation de l’usage du tabac, particulièrement parmi les jeunes, et créer une nouvelle génération de dépendants à la nicotine.

De ce fait, il est essentiel de poursuivre les recherches pour mieux comprendre les effets à long terme de l’usage des e-cigarettes sur la santé, et d’adopter des stratégies de prévention efficaces pour contrer cette tendance, en particulier parmi les jeunes populations.