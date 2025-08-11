Airparif alerte sur l’épisode de pollution et la circulation différenciée à Marseille le mardi 12 août 2025, entre 6h et minuit. Dans une ville où la chaleur et le vent peuvent aggraver les pics d’ozone, la Préfecture des Bouches-du-Rhône active des mesures destinées à protéger la santé publique tout en tentant de limiter les embouteillages. La Ville de Marseille — sous l’égide de la Préfecture des Bouches-du-Rhône — informe les habitants et les visiteurs: les véhicules les plus polluants devront limiter leur traversée du périmètre center-ville, et les solutions de mobilité alternatives seront encouragées. J’ai discuté avec des lecteurs et des usagers qui se demandent comment tout cela va influencer leurs trajets et leurs habitudes, et je vais vous guider étape par étape, comme si on en parlait autour d’un café.

Éléments Détails Périmètre Ville de Marseille et zones urbaines proches Horaires 6h00 à 24h00 Vignettes Crit’Air 4 et 5 interdits; véhicules non classés interdits Véhicules autorisés Crit’Air 0-3 et certains véhicules propres sous conditions Exceptions Transports publics RTM, véhicules prioritaires, services essentiels

Concrètement, si vous roulez en Citroën, Peugeot ou Renault et que votre véhicule porte une vignette Crit'Air 4 ou 5, votre accès au périmètre sera restreint durant la période concernée. Les conducteurs de Tesla et d'autres voitures électriques ou hybrides éligibles dans les catégories 0 à 3 peuvent poursuivre leur trajet, mais avec les règles en vigueur.

Qui est concerné et pourquoi cette mesure

La logique est simple: réduire les concentrations d’ozone et de particules fines lorsque les conditions météorologiques favorisent la pollution. En pratique, cela veut dire que les véhicules les plus polluants ne peuvent pas accéder au périmètre pendant les heures critiques. Les habitants et les visiteurs doivent s’organiser en avance.

Propriétaires de Citroën, Peugeot, Renault et Tesla : vérifiez rapidement votre Crit'Air et préparez un itinéraire alternatif. Si votre véhicule est Crit'Air 4 ou 5, planifiez un autre moyen de déplacement ou ouvrez une option de covoiturage.

Utilisateurs de voitures sans vignette : elles seront bloquées dans le périmètre. Envisagez RTM, vélos ou pièces détachées d'un covoiturage.

Si vous dépendez du transport en commun : RTM est encouragé; vérifiez les itinéraires et les horaires modifiés pour la journée.

Cas particuliers : services urgents et véhicules prioritaires restent autorisés sous conditions.

Pour suivre l'actualité, lisez les mises à jour officielles et les analyses sur les sites locaux.

Personnellement, je me souviens d’un été où l’ozone a culminé autour de Marseille et où même les petites distances en voiture ont pris des airs d’escapade forcée. Les bike-riders et les usagers RTM m’ont confié gagner en tranquillité lorsque les mesures se mettent en place, mais il faut s’organiser à l’avance et accepter que certaines routes soient restreintes. Pour ceux qui veulent une perspective locale et technique, Météo-France et Airparif offrent des données utiles sur les prévisions et les pics à venir.

Stratégies pour s’adapter sans trop de casse

Planification des trajets : programmez vos départs en dehors des pics et privilégiez les transports en commun.

Partage et covoiturage : organisez des rotations avec collègues ou voisins pour limiter le nombre de véhicules.

Vérification rapide du niveau Crit'Air : si vous roulez en Citroën, Peugeot, Renault ou Tesla, consultez le niveau Crit'Air sur votre certificat d'immatriculation ou via les services municipaux.

: si vous roulez en Citroën, Peugeot, Renault ou Tesla, consultez le niveau Crit’Air sur votre certificat d’immatriculation ou via les services municipaux. Alternatives locales: utilisez RTM, le vélo ou la marche lorsque c’est possible pour les trajets courts.

Alternatives de déplacement et conseils pratiques

La meilleure façon de traverser Marseille sans dégrader l’air est de privilégier les solutions publiques. RTM offre des abonnements et des passes journaliers qui peuvent s’avérer avantageux si vous êtes bloqué par les restrictions.

Pass RTM et titres unitaires disponibles en ligne et directement dans les stations. Planifiez vos trajets et chargez votre carte à l’avance.

Vélo et mobilité douce : les itinéraires balisés offrent des options plus sûres et plus rapides lorsque le trafic est dense.

Covoiturage : partagez vos trajets pour diminuer le nombre de véhicules et gagner du temps.

Coordinations locales : vérifiez les pages d'Airparif et Météo-France pour anticiper les pics et les vents qui bouleversent la qualité de l'air.

Aspect Actions recommandées Véhicules Vérifier Crit'Air et s'adapter au périmètre; privilégier les transports propres lorsque possible Trajets Planifier, anticiper et créer des itinéraires alternatifs Mobilité urbaine Utiliser RTM et modes doux; éviter les heures critiques Prévisions Consulter Météo-France pour anticiper les effets sur l'air et le trafic

Aspect Actions recommandées Véhicules Vérifier Crit’Air et s’adapter au périmètre; privilégier les transports propres lorsque possible Trajets Planifier, anticiper et créer des itinéraires alternatifs Mobilité urbaine Utiliser RTM et modes doux; éviter les heures critiques Prévisions Consulter Météo-France pour anticiper les effets sur l’air et le trafic

Pour suivre l’évolution de la situation et les éventuels ajustements, restez attentifs aux communiqués officiels des autorités et aux prévisions météorologiques publiées par Météo-France. Dans l’ordre des priorités, la sécurité et la santé passent avant tout déplacement inutile.

En guise de conclusion pratique, restez informé et adaptez vos trajets; privilégiez les transports publics et vérifiez le niveau Crit’Air de votre véhicule si vous comptez prendre la route. Airparif, Ville de Marseille, Préfecture des Bouches-du-Rhône, Citroën, Peugeot, Renault, Tesla, Crit’Air, RTM, Météo-France.

FAQ

Qu’est-ce que la circulation différenciée exactement ?

Il s’agit d’un dispositif qui restreint l’accès des véhicules les plus polluants dans un périmètre donné lorsque la qualité de l’air est mauvaise, afin de limiter l’exposition et d’améliorer les conditions sanitaires. L’éligibilité dépend de la vignette Crit’Air et des horaires spécifiques inscrits par les autorités locales.

Comment savoir si mon véhicule est autorisé ?

Vérifiez la vignette Crit’Air affichée sur le véhicule et consultez les informations officielles locales. Les véhicules Crit’Air 0 à 3 restent généralement autorisés, tandis que les 4 et 5 peuvent être interdits dans le périmètre de circulation pendant les périodes de pollution. En cas de doute, contactez la préfecture ou consultez les ressources Airparif pour les mises à jour en temps réel.

Quelles alternatives existe-t-il pour se déplacer à Marseille ?

Utiliser RTM pour les trajets urbains, privilégier le vélo ou la marche pour les courtes distances, ou organiser un covoiturage est souvent la solution la plus efficace. Planifiez vos déplacements à l’avance et vérifiez les itinéraires modifiés le jour même.

Où trouver les mises à jour officielles et les prévisions météo ?

Les communiqués de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et les portails d’Airparif et de Météo-France fournissent des informations actualisées et des prévisions. Pour des analyses complémentaires, vous pouvez consulter les ressources liées à Marseille et à la circulation dans les médias locaux et nationaux.

