Comment bien choisir son nœud papillon ?

Le nœud papillon est un accessoire à la mode qui est indispensable pour les soirées habillées et les mariages. Que ce soit pour ces moments ou au quotidien, il est parfait pour vous démarquer et affirmer votre style. Toutefois, pour que votre nœud papillon soit à la hauteur de vos attentes, son choix est crucial.

Déterminez le modèle de nœud papillon adapté à vos besoins

Au moment de choisir votre nœud papillon, vous aurez l’embarras puisqu’il en existe différents modèles. Le plus connu est sans aucun doute le modèle classique qui est beaucoup plus utilisé. Mais, il existe en version plus grande, il s’agit du Butterfly qui est généralement porté pour les évènements très formels. De même, il y a le nœud papillon slim qui est plus fin et plus droit qu’un modèle classique avec les deux côtés qui forment des rectangles droits. Il s’agit d’une forme plus moderne, mais qui sera parfaite pour les contextes formels. Enfin, vous pourrez avoir le choix entre un nœud papillon dandy et un nœud papillon club. Le premier a des extrémités pointues tandis que celles du deuxième sont arrondies.

Faites le choix de la bonne matière pour votre nœud papillon

Pour avoir une apparence de luxe lors de vos évènements formels, il est préférable de choisir un nœud papillon en soie. Vous aurez également le choix entre des nœuds papillon en tricot pour un look sympathique et décontracté et un nœud papillon en polyester qui convient parfaitement pour un usage unique. Lors de vos évènements en hiver, le nœud papillon en velours peut être un allié de taille. Il apportera une touche d’élégance à votre tenue et vous pourrez vous démarquer plus facilement des autres. De même, si vous voulez faire la différence pour un moment unique comme le mariage, un nœud papillon bois pour un mariage est un choix parfait. En plus d’apporter de la fantaisie à votre look, il s’agit d’un accessoire original qui vous donnera un air vraiment stylé.

Assurez-vous de prendre la bonne taille de nœud papillon

Maintenant que vous savez quel modèle de nœud papillon vous convient à une occasion et que vous avez fait le choix de la couleur, il est important de trouver la bonne taille. Pour cela, vous pouvez mesurer votre tour de cou en vous servant d’un mètre ruban tout en vous assurant qu’il est possible de faire passer votre index entre la peau et le mètre ruban. Dans tous les cas, les nœuds papillon de petite et moyenne tailles sont les plus recommandés à moins que vous soyez grand et costaud. Il faudra alors privilégier une taille imposante.