Comment choisir le meilleur taux pour le rachat de crédits ?

Un rachat de crédit est une opération financière qui regroupe plusieurs prêts en cours en un seul pour simplifier la gestion budgétaire et souvent réduire les mensualités. La sélection des prix est l’un des éléments clés de cette stratégie.

Le TAEG : l’indicateur clé à prendre en compte

Le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) est l’indicateur le plus fiable pour comparer les offres de rachat de crédits. Il inclut tous les frais associés à l’opération : intérêts, frais de dossier, assurance emprunteur, frais de garantie, etc. Ainsi, plus le TAEG est faible, plus l’opération est intéressante financièrement.

Il est important de comparer plusieurs offres avant de choisir celle qui propose le meilleur tarif. Une autre option consiste à faire appel à un courtier en crédit qui pourra négocier les meilleures conditions avec différentes banques. Une autre solution:

Avec la comparaison en ligne, vous pouvez obtenir plusieurs offres rapidement et gratuitement.

Prendre en compte la durée de remboursement

Il faut savoir que le taux d’un rachat de crédits est aussi lié à la durée de remboursement. Plus celle-ci est longue, plus le taux risque d’être élevé. Il convient donc de trouver le juste équilibre entre une mensualité supportable et une durée de remboursement qui ne fasse pas exploser le coût total du crédit.

Les organismes prêteurs vont prendre en compte plusieurs critères pour déterminer le taux proposé : votre situation financière, votre niveau d’endettement, la nature des crédits à racheter, etc.