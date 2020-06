Comment choisir votre caftan pour un mariage oriental ?

Le jour J arrive bientôt, pour ce jour inoubliable, la star de la fête doit être la plus belle femme, de ce fait, choisir soigneusement le caftan mariage parfait est fondamental, ainsi pour garantir le look princesse des 1001 nuits. Afin d’adopter le style parfait pour chaque femme, voici quelques astuces à retenir.

Un avis de confiance

Même si vous êtes une fashionista, le choix de votre caftan marocain de mariage ne doit en aucun cas être un choix d’un seul individu, vous aurez surement besoin de l’avis de quelqu’un de confiance, qui a du gout, et de l’honnêteté pour donner son avis, et qui n’hésitera pas à vous dire que votre choix n’est pas le plus beau, le cas échéant. À prendre en compte aussi qu’il faut éviter d’être accompagné d’une groupe de personnes, car vous risquez d’entrer dans une confusion à cause des opinions divergentes.

La morphologie

Les femmes viennent dans toutes les formes et les tailles, à chaque forme son style à lequel il faut s’adapter ;

Les tailles en X : Si vous êtes chanceux d’avoir une taille en X, vous êtes ouverte sur des choix presque illimités, vu que votre silhouette est presque parfaite avec des hanches et des épaules bien alignées, que vous portez une 36 ou 42, vous pouvez opter pour les robes orientales qui mettent en valeur votre tour de taille, et les caftans avec ceintures fines, décorées en broche artisanal ou en nœuds. La morphologie H : La taille en H signifie en toute simplicité que vos courbes ne sont pas trop visibles, avec des épaules et un bassin de la même largeur et souvent avec une petite poitrine. Donc votre choix doit se focaliser sur la mise en valeur de votre poitrine, en optant pour des takchita brodés en motifs florales au niveau du buste et une ceinture en même couleur que le caftan.

Les silhouettes en O : certaines référent a ce type de silhouette en ‘’ronde’’, que vous discutez la présence de cette catégorie ou pas, de toute façon elle existe et elle se caractérise par un corps avec beaucoup de rondeurs ; une poitrine forte, un ventre marqué, des fessiers et des hanches volumineuses. Si vous faites partie de la catégorie O, vous devez avant tout, accepter votre corps et être réaliste dans vos attentes. Choisissez une robe orientale faite en satin ou un tissu fluide et lourde, avec un décolleté marqué en bordure dorée ou argenté. Les robes empires sont aussi convenables.

Le budget pour votre caftan

Bien sur comme toutes les filles, vous rêvez de votre jour de mariage marocain depuis longtemps et vous vous imaginez une princesse avec une robe sublime de la haute couture, mais rapidement, la réalité financière vous renvoi vers la terre. D’ailleurs, c’est la première chose que vous devez prendre en compte, mais pas de panique ! Vous pouvez trouver des caftans marocains et des robes orientales fait main dotés d’une excellente qualité en ligne, qui sont conçues au Maroc. Il faut simplement choisir votre prestataire avec prudence en vérifiant les avis des clients et les retours d’expérience. Pour cela, compter entre 150 et 300€ pour un caftan mariage de luxe. Si vous cherchez un caftan haute couture signé, comptez entre 1000 et 4000€.