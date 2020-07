Comment commencer avec le trading en Crypto-Monnaie ?

Les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui sont récemment devenus incroyablement populaires sur le marché financier. La partie « cryptée » du nom de classe de l’actif provient de l’utilisation de méthodes de codage modernes pour sécuriser les transactions et transférer ces actifs. La première et la plus populaire crypto-monnaie est Bitcoin parmi plus de 30 autres crypto-monnaies et des centaines de leurs spécifications disponibles en ligne aujourd’hui.

Il convient de noter que contrairement aux monnaies, les crypto-monnaies sont décentralisées ou en d’autres termes, elles ne font partie d’aucun système bancaire central tel que la Réserve fédérale. En tant que telles, les crypto-monnaies sont une classe d’actifs très risquée, et investir dans ces actifs implique beaucoup de risques.

Que sont exactement les crypto-monnaies ?

Avant de commencer à investir dans les monnaies numériques, il est important de comprendre exactement ce qu’elles sont. « Les monnaies numériques, c’est l’argent numérique. » Vous pouvez le voir comme un mode de paiement numérique afin qu’aucune agence centrale ne gère la devise. Les crypto-monnaies peuvent ainsi éliminer les inconvénients de la monnaie traditionnelle car elle est entièrement négociée en ligne. Les crypto-monnaies ou les papiers ne peuvent pas être réellement reçus.

La particularité des crypto-monnaies est leur fonction spéciale. Par exemple, Bitcoin est une monnaie complètement décentralisée. Cela signifie qu’aucune banque ne se penche sur les transactions. Lorsque vous transférez de l’argent à une autre personne, il est transféré directement à l’autre personne. Puisqu’il n’y a plus besoin d’un tiers pour les transactions, il est possible de réduire les coûts et d’augmenter la vitesse. Bien sûr, c’est très utile.

Quelques avantages des crypto-monnaies

Les crypto-monnaies sont complètement décentralisées

Les transactions peuvent être plus rapides et moins chères

Il est souvent difficile de suivre les transactions

Les crypto-monnaies sont devenues un moyen de paiement de plus en plus valable

Tradez avec succès les crypto-monnaies

Voulez-vous obtenir de bons résultats en tardant des crypto-monnaies ? Avec ces conseils, vous serez sûr d’obtenir de meilleurs résultats.

Faites suffisamment de recherches

Dans le passé, de nombreuses personnes échangeaient des crypto-monnaies sans recherche. De nombreux marchands ont pris au sérieux les rumeurs révolutionnaires de Bitcoin. Bien que beaucoup de ces commerçants aient atteint le sommet, ils ont perdu des milliers de dollars.

Évitez de perdre beaucoup d’argent investi dans les crypto-monnaies et utilisez votre intelligence. Lorsque vous commencez à négocier des actions comme Bitvavo, vous n’achetez pas simplement des actions de certaines sociétés au hasard. Par conséquent, effectuez des recherches suffisantes lors du trading de crypto-monnaies. Explorez les avantages de la monnaie et voyez comment les tendances apparaissent sur les marchés de la crypto-monnaie. Surtout si vous souhaitez trader sur le long terme, il est important de mener une recherche approfondie.

Allez avec le vent

Stream ou tendance peut être votre meilleur ami ! De nombreuses personnes ont acheté aveuglément et au hasard diverses crypto-monnaies. Ceci est bien sûr déraisonnable. Cependant, vous pouvez parfois profiter du bruit entourant la crypto-monnaie.

Si vous souhaitez échanger avec succès la crypto-monnaie, vous pouvez rechercher le moral du trader. De nombreuses personnes qui négocient des devises numériques ont peu de connaissances en matière de trading. Ils basent donc leur comportement sur le sentiment, et Bitvavo est l’une des plateformes de trading les plus fiables.

Publiez et diffusez vos trades

Chaque commerçant comprend qu’en publiant des transactions, vous réduisez votre risque. Étrangement, ce principe est parfois oublié lors du trading de crypto-monnaies. Beaucoup de gens achètent une ou deux pièces numériques et la laissent là-bas.

Comprendre le principe de rareté

Le prix ou la valeur de la crypto-monnaie ne dit pas grand-chose. Le plus important est la capitalisation boursière de la monnaie. La valeur marchande est la valeur totale de toutes les crypto-monnaies échangées. The Ripple est une crypto-monnaie d’une valeur d’environ vingt cents seulement. Cependant, la valeur marchande est supérieure à 8 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus grandes monnaies numériques du marché.

Découvrez ce que vous pouvez vous permettre de perdre

Avant d’échanger des crypto-monnaies, il est important que vous réfléchissiez à ce que vous pouvez perdre. Les crypto-monnaies sont très volatiles et nécessitent des nerfs d’acier pour obtenir de bons résultats. Il est donc important de déterminer par vous-même combien d’argent vous voulez perdre. C’est le seul moyen d’éviter l’échec et de pouvoir échanger à l’intérieur de la plate-forme Bitvavo.

Comment échanger en 3 étapes

Pour commencer à échanger des bitcoins et d’autres devises numériques, il y a trois étapes :

Première étape : choisir une plateforme de trading Bitvavo

Pour démarrer le trading Bitcoin, vous aurez besoin d’une plateforme (Bitvavo) solide et réputée. Il existe de nombreuses plateformes via lesquelles vous pouvez acheter des bitcoins ou toute autre crypto-monnaie et les payer en dollars ou en euros.

La plateforme puissante et plus stable vous permet d’investir non seulement dans Bitcoin mais également dans d’autres crypto-monnaies plus populaires telles que Ethereum, Light Queen, Ripple, Dash Queen, Bitcoin Cash et autres (les meilleures crypto-monnaies à investir).

Dans un marché mobile … vous aurez besoin d’un courtier stable ! Cette plateforme est le meilleur choix

Deuxième étape : ouvrir un compte de trading inside Bitvavo

Après avoir choisi un courtier, vous devrez vous inscrire et choisir le type de compte avec lequel vous souhaitez négocier qui correspond à vos besoins spécifiques. Lors de l’ouverture d’un vrai compte de trading, vous devez passer par trois étapes simples et faciles :

1- Remplissez le formulaire d’ouverture de compte.

2- Envoyez une copie de la preuve d’identité et d’adresse pour activer le compte.

3- Financement du compte, par dépôt par carte Visa ou virement bancaire.

Troisième étape : ouvrez vos premières positions commerciales

Ensuite, vous téléchargez la plateforme de trading sur l’appareil utilisé pour le trading, qu’il s’agisse d’un ordinateur ou d’un téléphone. Après cela, vous pouvez commencer à négocier Bitcoin et le reste des devises numériques prises en charge par votre courtier.