Comment déboucher la conduite d’égout principale ?

Il est non seulement frustrant d’avoir plusieurs drains constamment refoulés, mais la fréquence des obstructions pourrait également causer des dégâts d’eau et des dépenses supplémentaires dans les services de plomberie. Mais quelle est la raison pour laquelle les drains se bouchent tous à la fois et quels sont les moyens d’éviter cette réapparition ?

En règle générale, lorsque plusieurs drains sont lents ou obstrués en même temps, cela indique un refoulement de la conduite d’égout principale. Toutes les conduites d’eau intérieures se déversent dans la conduite d’égout principale et éventuellement vers les centres de traitement de la ville. Lorsque cette canalisation est obstruée, les eaux usées n’ont nulle part où aller et elles finissent par retourner dans les égouts des ménages.

Quels sont les 3 signes qui montrent que vous pourriez avoir une conduite d’égout principale obstruée?

Toilettes bouillonnantes – Les propriétaires peuvent remarquer un phénomène étrange lorsque leur conduite d’égout principale est bouchée – de l’eau bouillonnante ou gargouillante dans la cuvette des toilettes. Cela se produit généralement lorsque d’autres drains sont utilisés et essaient de se drainer dans la conduite principale. Les obstructions de la conduite d’égout principale forcent l’eau à remonter dans les drains et les toilettes peuvent soudainement bouillonner. Si un drain de douche fonctionne également lentement, c’est un signe certain que la conduite d’égout principale a besoin d’être drainé par un serpent pour supprimer au moins le bouchon de la ligne principale.

Fuite à la base des toilettes – Lorsque de l’eau commence à s’écouler de la base des toilettes, c’est un indice de la présence d’un important bouchon d’égout dans la canalisation. Comme l’eau n’a nulle part où s’écouler, l’eau est refoulée dans la bride des toilettes et peut affaiblir les joints au fil du temps, ce qui entraîne une fuite de la base des toilettes. Cela pourrait également indiquer qu’une bride est cassée ou que des détritus se sont frayées un chemin dans le drain des toilettes, ce qui pose un problème majeur lorsque l’on tire la chasse d’eau.

Drains lents multiples ou débordement – Tout comme les toilettes bouillonnantes, une obstruction particulièrement résistante entraînera éventuellement un ralentissement de tous les appareils de plomberie. Si les éviers, les toilettes, les baignoires ou les douches se rétablissent tous en même temps ou fonctionnent lentement, le coupable le plus probable est l’obstruction de la conduite d’égout principale, nécessitant un nettoyage complet du drain et du siphon.