Dans l’univers des casinos en ligne, chaque établissement fonctionne plus ou moins selon des règles qui lui sont propres. Elles concernent notamment la manière dont les parieurs peuvent déposer et retirer de l’argent sur les plateformes. Que vous soyez un débutant ou non, il convient d’en prendre connaissance avant d’aller plus loin dans le choix du jeu. C’est une condition importante, surtout sur une plateforme telle que casino Kings Chance. Comment faut-il s’y prendre ?

La méthode de dépôt

Avant de déposer sur kings chance un montant destiné aux paris en ligne, il faudrait au préalable être inscrit sur son site. Cliquez pour cela sur le bouton indiqué sur la page d’accueil, et suivez les étapes mentionnées. Elles consistent principalement à renseigner les informations importantes comme :

Votre nom ;

Votre prénom :

Votre date de naissance ;

Votre adresse mail ;

Un mot de passe.

Bien entendu, il faudra être au minimum âgé de 18 ans pour s’inscrire sur un casino en ligne tel que Kings Chance. Une fois que vous avez rempli tous les champs, validez votre inscription et il sera possible de jouer. C’est à cette étape que le dépôt est possible avant d’aller plus loin. Ceux qui le souhaitent pourront utiliser le bonus sans dépôt de 25 euros pour explorer l’univers que propose le casino Kings Chance. C’est une excellente façon de trouver le jeu que vous préférez dans la liste.

Le minimum requis pour le montant du premier dépôt est de 20 euros. Il permet d’accéder à une belle panoplie de bonus de bienvenue. Une fois que vous êtes dans votre compte d’utilisateur sur casino Kings Chance, cliquez sur le bouton dédié au dépôt. Il se trouve bien en évidence sur la page, puis vous choisirez :

Le montant que vous souhaitez déposer ;

Le moyen de paiement.

Lorsque vous déposez de l’argent pour la première fois sur casino Kings Chance, il sera nécessaire de fournir quelques informations. L’avantage de ce casino en ligne est qu’il permet l’usage de nombreuses devises comme :

L’euro ;

Le dollar canadien ;

Le dollar ;

Etc.

Vous devrez ensuite choisir le moyen par lequel vous souhaitez effectuer votre dépôt. Ce sont entre autres :

Les cartes de crédit MasterCard ou Visa : vous pourrez déposer au minimum 30 euros, mais le plafond est fixé à 250 euros. Ensuite, le site vous demandera une copie recto de votre carte bancaire. Vous devrez aussi remplir un formulaire d’autorisation de la transaction ;

Les coupons CASHlib et SOFORT : disponibles à l’achat en ligne ou dans les bureaux de tabac. Ils permettent de parier entre 20 et 500 euros sur casino Kings Chance ;

Les cryptos comme le Bitcoin, Litecoin et VOLT : pour déposer un montant compris entre 30 et 1.000 euros.

Toutes ces méthodes de dépôt sur le casino Kings Chance sont hautement sécurisées, et fiables. Un dispositif est également utilisé pour crypter les transactions, ce qui constitue un gage supplémentaire de sécurité. Une fois que le dépôt est effectué, votre compte sera approvisionné sans délai. Une alerte est d’ailleurs envoyée par mail pour vous le confirmer. Vous pouvez dès cet instant commencer à parier sur les jeux qui vous intéressent dans le catalogue.

Notez au passage que le casino Kings Chance actualise sans cesse les moyens de dépôt sur sa plateforme. Consultez régulièrement la FAQ pour en prendre connaissance.

Retrait des gains sur le casino Kings Chance



Une fois que vous avez lancé une partie et remporté la mise, il faudra maintenant profiter de vos gains. Un retrait devra évidemment se faire avant cette étape importante. Le casino Kings Chance exige que vous ayez au moins atteint 100 euros avant de songer à un retrait. Par ailleurs, le plafond est fixé à 2.500 euros pour chacune des transactions. La procédure de retrait est pratiquement identique à celle du dépôt.

Rendez-vous dans votre compte sur le site, puis cliquez sur le bouton « CAISSE ». La plateforme ne dispose que d’un unique moyen de paiement qui est le virement bancaire. Vous recevrez donc le montant concerné dans votre compte, une fois qu’il sera approuvé par le site.

Les conditions de retrait

Comme dans tout casino en ligne, il vous sera demandé de fournir des informations financières relatives à votre identité pour tout retrait. Vous devrez aussi fournir deux documents importants que sont :

Votre pièce d’identité officielle avec votre photo ;

Votre justificatif de domicile.

Sans eux, vous ne pourrez pas retirer vos gains sur casino Kings Chance. L’établissement de jeu procédera par ailleurs à une vérification assez minutieuse avant tout paiement. Au besoin, il vous demandera des informations complémentaires. Tout cela peut être consulté dans les conditions générales sur Kings Chance. Une fois que tous les documents sont passés au peigne fin, l’équipe poursuivra le traitement de votre demande de retrait.

Vous n’aurez absolument rien à payer, et les retraits de plus de 300 euros ne sont soumis à aucune limitation. En dessous de ce montant, le casino en ligne n’autorise pas plus de deux demandes mensuelles sans frais. Une fois que votre retrait est validé, vous observerez le crédit sur votre compte assez rapidement. Le délai est généralement compris entre 3 et 5 jours ouvrables :

Du lundi au vendredi ;

Hors weekend et jours fériés.

Comment retirer ses gains avec un bonus ?

Le casino Kings Chance vous permet aussi de gagner de l’argent avec des bonus disponibles sur sa plateforme. Vous recevrez alors une notification disponible dans l’onglet « Solde Bonus ». Les dépôts quant à eux sont répertoriés dans l’onglet « Solde Cash » de votre compte sur le casino Kings Chance. Seul le montant qui s’y trouve peut faire l’objet de retrait. C’est la raison pour laquelle votre solde de bonus doit absolument être vide.

Les gains qui découlent de vos bonus sont redirigés vers la catégorie de solde cash. Il faudrait au préalable avoir rempli toutes les conditions de mises. En fonction des promotions en cours sur le casino Kings Chance, leur montant peut énormément varier. La condition de mise est d’au moins 40X pour les free spins. Pour le bonus de bienvenue, il peut grimper à 50X.

Que retenir ?

En définitive, le casino Kings Chance vous permet de déposer et retirer de l’argent de nombreuses manières sur sa plateforme. Dans l’un ou l’autre des cas, vous devrez vous connecter à votre compte utilisateur. Il faudra aussi respecter les différentes conditions liées à chacune des opérations que vous comptez réaliser. Les dépôts peuvent se faire dans une multitude de devises, mais les retraits ne sont valables qu’avec le virement bancaire.

Prenez connaissance des conditions générales du site avant d’aller plus loin, tout comme de la FAQ. Des informations assez importantes s’y trouvent, et vous permettront de tirer le meilleur parti de casino Kings Chance.