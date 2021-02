Comment devenir un meilleur trader ?

Un trader est une personne qui se positionne sur l’achat et la vente d’actifs financiers sur les différents marchés financiers. L’objectif est la réalisation d’importants profits à court, à moyen ou à long terme. Pour atteindre un tel but, il lui faut avoir les bonnes astuces. On en vient à se demander par quels moyens un trader devient meilleur. C’est à cette question que nous répondons ici, à travers quelques conseils utiles. Lisez la suite pour en savoir davantage.

Bien définir le style de trading et mettre en place une stratégie d’investissement efficace

La première chose qu’il faut pour être un bon trader, c’est déterminer votre style de trading. Cela revient dans un premier temps, à définir votre horizon d’investissement. Il peut s’agir d’un investissement à court terme, à moyen terme ou à long terme.

Ensuite, vous devrez définir votre profil en tenant compte des investissements, des risques qui y sont liés et de vos différentes compétences. Il est très important d’étudier les risques aux préalables. Tout investissement est potentiellement à risque, et vous devez en prendre conscience.

Vous pourrez ensuite mettre en place une stratégie d’investissement. Cela revient à bien cibler les actifs financiers dans lesquels investir. Il peut s’agir d’indices boursiers, de produits financiers, d’actions d’entreprise, etc.

Pour un début, il est conseillé de ne pas trop se diversifier. Cela vous évitera de vous éparpiller et d’investir dans une multitude d’actifs qui ne vous seront pas forcément bénéfiques. Faites preuve de prudence.

Se faire assister par un courtier en trading

Vous pouvez passer par le biais d’un courtier ou broker, pour votre initiation et votre formation. Le courtier est un acteur des marchés financiers qui vous servira d’intermédiaire. Il peut jouer le rôle de gestionnaire des comptes dédiés et se charger de la suppression d’un certain nombre de frais.

Il s’assure de vous proposer des opérations sécurisées, en faisant une bonne analyse des risques et des enjeux de chaque investissement. Plusieurs courtiers très compétents sont disponibles sur le marché pour vous aider dans vos investissements.

L’un des meilleurs du marché est eToro. Il fait partie des courtiers les plus fiables. Vous pouvez en savoir davantage sur ce courtier en lisant etoro avis. En effet, chaque courtier de trading est unique. Pour choisir le vôtre, vous devez tenir compte de vos besoins et procéder à la vérification des fonctionnalités de la plateforme.

Les fonctionnalités doivent être excellentes et précises. Votre courtier doit être en mesure de vous proposer les meilleures offres d’actifs financiers. Un courtier vous sera certainement d’une grande aide si vous êtes un trader débutant ou si vous voulez vous améliorer dans le domaine du trading.

Vous devez simplement vous assurer de faire recours à une plateforme de courtage sécurisée, professionnelle et de qualité.