Équiper son bureau dès l’ouverture du local de son entreprise est indispensable. Cependant, pour vous offrir un ensemble de mobiliers comportant un bureau, un siège, un caisson et une armoire, vous devez prévoir entre 1500 et 2500 euros. Un tel investissement est parfois trop lourd pour les petites entreprises naissantes comme les PME. Mais, comment pouvez-vous alors équiper votre bureau avec des mobiliers pas chers afin de lancer votre activité ? On vous en parle dans cet article.

Opter pour le mobilier de bureau d’occasion

Le marché de l’occasion est un mode d’achat très privilégié par les particuliers qui ont peu de moyens ou qui souhaitent réaliser des économies. Mais aujourd’hui, il est de plus en plus envahi par les entreprises. Et cela a été encouragé par la présence du marché d’occasion sur internet.

En outre, le prix représente l’un des facteurs importants qui incitent bon nombre d’entreprises à acheter des mobiliers de bureau et autres meubles en ligne. Cette solution permet en effet aux sociétés, structures et organisations de réaliser des économies.

De plus, en prenant la décision d’acquérir votre mobilier de bureau dans l’occasion, vous optez pour la qualité. En vérité, la faillite ou la délocalisation oblige certaines entreprises à vendre leurs mobiliers de bureau neuf aux professionnels spécialisés dans le rachat.

Ainsi, chez Burocase par exemple, vous avez la possibilité de vous équiper en mobilier de marque de bonne qualité neuf ou d’occasion.

Burocase est en effet une entreprise spécialisée dans la réparation, le stockage et la revente des centaines de mobiliers de bureau pas chers en neuf et en occasion.

Existant depuis 1980, ce spécialiste du mobilier de bureau pour les professionnels, les collectivités, les industries et les établissements scolaires commercialise ses meubles en détail ou en lot. Sur sa boutique en ligne, vous trouverez des meubles adaptés à vos besoins et à votre activité, quel que soit votre budget. Mais si vous aimez bricoler, alors optez pour le DIY.

Le « DIY »

Le Do It Yourself est une autre astuce pour équiper les locaux de votre entreprise avec des mobiliers de bureau pas cher. Grâce à votre imagination et de l’huile de coude, vous pouvez concevoir vous-même votre futur mobilier de bureau. Vous pouvez réaliser les caissons, la table de réunions, le bureau.

Après, il vous suffira d’acquérir les chaises et fauteuils ergonomiques dans le marché de l’occasion pour équiper les locaux de votre entreprise. En plus de faire des économies, vous ajouterez une touche d’originalité à votre mobilier de bureau.

Si cette alternative vous tente, vous trouverez de nombreuses idées de modèles de mobilier de bureau à faire vous-même sur des sites dédiés aux DIY.