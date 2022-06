Consistant à acheter et vendre du bitcoin et à utiliser des contrats pour parier sur la baisse ou la hausse d’un actif, le trading de bitcoin a énormément gagné en popularité ces dernières années. Plusieurs personnes s’intéressent d’ores et déjà aux méthodes les plus adaptées et faciles pour se faire beaucoup d’argent par cette technique.

La création d’un compte sur les plateformes crypto

Pour faire vos transactions de bitcoins, la création d’un compte s’avère indispensable, comme sur Bitiq par exemple. Pour créer votre compte, vous devez remplir un formulaire d’inscription qui contient les informations comme : votre nom d’utilisateur, votre compte mail ainsi qu’un mot de passe. Aussi, il est possible de procéder à la création de votre compte en utilisant votre compte Google ou Facebook.

Dans le processus de création de votre compte, vous devez accepter les conditions d’utilisation de la plateforme et vous identifier. La création de votre compte finalisée, vous devez y ajouter des fonds pour trader vos bitcoins. Pour effectuer le transfert des fonds, vous pouvez utiliser les modes de paiement tels que PayPal et Skrill. Vous pouvez aussi remplir votre solde via carte bancaire ou par virement bancaire.

Les stratégies de trading sur le bitcoin

Lorsque vous avez vos fonds sur votre solde, vous pouvez les investir en optant pour les stratégies de trading comme le hedging. Cette technique consiste à ouvrir une position dans le sens opposé à la position déjà ouverte. Cela permet essentiellement d’atténuer votre exposition au risque si vous craignez que le marché n’évolue contre vous.

Vous pouvez aussi faire usage de la stratégie de day trading sur votre bitcoin. Pour y arriver, vous devez ouvrir et clôturer une position au cours d’une même journée avec votre bitcoin. Cela suppose donc que vous n’aurez aucune exposition au marché du bitcoin pendant la nuit. Cette méthode vous permet d’éviter les frais de financement overnight sur votre position et est aussi très efficace pour chercher et profiter des mouvements de marchés à court terme.